SanDisk dévoile un chargeur sans fil qui fait aussi office de disque dur

Les accessoires pour nos appareils électroniques sont aujourd'hui extrêmement nombreux, et très variés. Ceux-ci remplissent cependant en grande partie une seule fonction. Pourquoi ne pas en concilier plusieurs ?

SanDisk est une marque connue pour ses cartes mémoire, ces produits de stockage nomades, etc. Cela étant dit, l’entreprise dévoile aujourd’hui un accessoire d’un nouveau genre, le SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un chargeur sans fil qui dispose d’un disque dur intégré. Un joli combo qui pourrait se révéler fort utile au quotidien.

SanDisk dévoile un accessoire d’un nouveau genre

Selon le communiqué de SanDsk, “aidant à résoudre le problème de la sauvegarde manuelle, le Ixpand Wireless Charger Sync simplifie tout le processus, pour que vous n’ayez plus à penser. Avec un stockage local pouvant atteindre une capacité de 256 Go, le Ixpand Wireless Charger Sync permet une recharge sans fil rapide tout en sauvegardant automatiquement vos photos et vos vidéos et en libérant ainsi de l’espace de stockage sur votre appareil.”

Le Ixpand Wireless Charger Sync est un chargeur sans fil doté d’un disque dur pour sauvegarder vos fichiers

Le processus est on ne peut plus simple : vous n’avez qu’à placer votre smartphone sur le dessus de l’accessoire et non seulement celui-ci va recharger le téléphone mais il va aussi sauvegarder vos fichiers, vous faisant gagner du temps. Pratique, non ? Surtout quand vous n’avez pas nécessairement de sauvegarde automatique dans le cloud.

Cela étant dit, 256 Go peut malheureusement rester trop peu pour celles et ceux qui prennent beaucoup de photos, en résolution maximum, et/ou qui filment en 4K. Mais cette nouvelle fonctionnalité devrait en tous les cas en intéresser plus d’un.

En ce qui concerne les tarifs, il faut savoir que ce SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync est vendu 100$ dans sa version 64 Go, 130$ pour la version 128 Go et 200$ dans sa variante 256 Go. À vous de voir si ce 2-en-1 pourrait être fait pour vous. Tarifs et date de disponibilité pour la France devraient être connus dans les jours/semaines à venir. À suivre !