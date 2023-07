Samsung Unpacked 2023 : qu’attendre de l’événement du 26 juillet ?

Samsung tiendra un événement Unpacked cet été, le 26 juillet pour être tout à fait précis. Mais qu'attendre de cet événement au juste ? Petit état des lieux.

Samsung tiendra son événement d’été Unpacked un peu plus tôt cette année, le 26 juillet, mais la promesse est grande, notamment en ce qui concerne la prochaine génération de smartphones Galaxy Z avec écéran pliable. L’entreprise a aussi laissé entrevoir de nouvelles smartwatches et tablettes. Les annonces devraient donc être nombreuses. Mais à quoi faut-il s’attendre au juste ?

Samsung diffusera l’événement en direct sur son site et sa chaîne YouTube à partir de 13 h le 26 juillet. Nous ne manquerons pas de revenir sur les annonces principales.

Et si vous êtes déjà intéressé(e) par les Galaxy Z Flip 5 ou Galaxy Z Fold 5, vous pouvez déjà réserver les appareils sur le site de Samsung avant l’événement et profiter d’une remise de 50 $. Le tout sans aucun engagement.

Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5

Samsung a plutôt été bavard concernant les stars de ce Unpacked. Sans les nommer explicitement, le géant sud-coréen devrait officialiser les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. Cette année cependant, les priorités sont inversées. Le Fold et son style livre et normalement l’attraction principale. Cette fois, ce sera le Flip façon clapet.

Et il y a une bonne raison à cela. D’après des rendus en fuite, le Galaxy Z Flip 5 disposerait d’un plus grand écran externe (3,4 pouces) que son prédécesseur. Pour en faire davantage sans devoir le déplier. Et Google devrait optimiser certaines apps très populaires pour cet écran.

Ces deux appareils emprunteraient beaucoup, au niveau du design, à la gamme Galaxy S23, mais le plus grand changement serait son profil plus mince, avec une charnière “goutte d’eau” pour réduire au maximum l’espace lorsque l’écran est plié, affiner l’appareil et réduire la pliure. Le tout avec, pour la première fois, une vraie résistance à la poussière.

Pour le reste, les modifications devraient être relativement mineures : le même Snapdragon 8 Gen 2 que dans les S23. Le Flip aurait un écran interne de 6,7 pouces 120 Hz tandis que le Fold aurait un écran externe de 6,2 pouces 120 Hz et un autre très similaire de 7,6 pouces interne. Les modules photo vidéo arrière devraient être très similaires : le Z Flip 5 serait équipé d’un capteur principal de 12 MP et d’un ultra-wide, tandis que le Z Fold 5 aurait un capteur principal de 50 MP, un ultra-wide de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP. Tous deux avec des capteurs améliorés, pour des performances encore meilleures dans les conditions difficiles.

En ce qui concerne les tarifs et la date de disponibilité, que ce soit pour l’un ou l’autre, les rumeurs sont rares. L’année dernière, les Flip et Fold démarraient à 999 $ et 1 799 $. Les prix devraient être similaires. Et d’ordinaire, Samsung livre ses appareils les semaines suivant leur officialisation, ils devraient donc arriver à la mi-août.

Galaxy Watch 6

Si la Galaxy Watch 5 de l’année dernière était une mise à jour timide, Samsung devrait appuyer sur le champignon cette année. La Galaxy Watch 6 se montrera durant cet Unpacked, et il se pourrait qu’une version Classic ou Pro ramène la lunette tournante physique. Il serait alors plus facile de naviguer dans l’interface, tout en conférant un look plus traditionnel à la montre.

Pour le reste, il faudrait s’attendre à une nouvelle puce Exynos W980, plus puissante et meilleure autonomie. La batterie elle-même, d’ailleurs, serait plus grande.

Le logiciel jouerait aussi un grand rôle. One UI 5 Watch serait introduit avec cette génération et proposerait des améliorations au niveau du coaching et du suivi du sommeil. Les zones cardiaques personnelles feraient aussi leur apparition, tout comme une fonctionnalité de SOS pour partager sa localisation.

Aucune information de tarif ou de disponibilité, mais ce devrait être comme l’année précédente. La Watch 4 coûtait 279 $ pour le modèle de base, jusqu’à 450 $ pour la Classic ou Pro.

Galaxy Tab S9

La gamme Galaxy Tab S8 a presque un an et demi, il est temps de la remplacer. Rien de révolutionnaire cela dit. Il s’agirait de reproposer les mêmes variantes : 11 pouces pour le modèle de base, S9+ de 12,4 pouces et S9 ultra de 14,6 pouces. Côté composants, une dalle AMOLED ferait son apparition dès le modèle de base. Une puce Snapdragon 8 Gen 2 aidera pour les performances. À noter, un second capteur frontal pourrait être introduit, pour des appels vidéo en mode paysage, semble-t-il. Et les tablettes seraient certifiées IP67.

Il ne serait pas surprenant de voir les Galaxy Tab S9 arriver en même temps que les smartphones à écran pliable ou dans le courant du mois d’août. Les tarifs, eux aussi, devraient être alignés peu ou prou avec ceux de la génération précédente. La S9 de base à 700 $, la S9+ à 900 $ et la S9 Ultra à 1 000 $.

Bonus : réalité mixte et Galaxy Tab S8 FE

Samsung fait de temps à autre des surprises pendant ses événements Unpacked et cet été, il y a encore des candidats. En février, Samsung se disait travailler sur des appareils wearable pour la réalité mixte avec l’aide de Google et Qualcomm. Depuis, aucune information. Le géant dévoilerait-il davantage d’informations sur ce projet ?

La Galaxy Tab S9 ne serait pas la seule tablette à la fête. Des rumeurs veulent qu’une Galaxy Tab S8 FE, comme la S7 FE avant elle, arrive pour combler le fossé entre les tablettes série A et la S9. Les détails sont très rares, aujourd’hui, mais ce modèle pourrait utiliser un écran LCD avec numériseur Wacom pour les saisies au stylet. Une puce bas de gamme et d’autres compromis ne seraient pas non plus surprenants.