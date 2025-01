Samsung renforce sa position dans la robotique

Rainbow Robotics a désormais pour actionnaire principal Samsung.

Tl;dr Samsung devient le principal actionnaire de Rainbow Robotics.

Rainbow Robotics sera intégrée comme filiale de Samsung pour développer des robots humanoïdes et s’étendre sur les marchés internationaux.

Samsung crée un bureau dédié à la robotique futuriste, dirigé par le fondateur de Rainbow Robotics, pour renforcer son engagement dans l’innovation technologique.

Un investissement stratégique de 181 millions de dollars

Samsung a annoncé qu’il allait augmenter sa participation dans Rainbow Robotics, passant de 14,7% à 35%, pour un montant total de 267 milliards de wons (environ 181 millions de dollars). Cet investissement intervient après une première acquisition en 2023, lorsque Samsung avait acheté une part de 14,7% pour 86,8 milliards de wons. En devenant le plus grand actionnaire, Samsung renforce sa position dans le secteur de la robotique et accélère le développement de ses robots humanoïdes, un domaine clé pour son avenir technologique.

Rainbow Robotics, une nouvelle filiale spécialisée dans les robots

Rainbow Robotics sera intégrée en tant que filiale de Samsung dans le cadre de cet investissement. L’objectif est de bénéficier de la solide infrastructure et de l’expertise de Samsung pour propulser les recherches et les innovations en robotique. De plus, cette intégration permet à Rainbow Robotics de s’étendre davantage sur les marchés internationaux grâce à l’influence et à la portée mondiales de Samsung. Cette collaboration pourrait donner un coup de pouce important à l’entreprise en termes de financement, de ressources humaines et de développement technologique.

Un nouveau bureau dédié à la robotique de demain

Pour superviser cette initiative, Samsung a annoncé la création d’un « Future Robotics Office », directement rendant compte au directeur général de l’entreprise. Ce bureau aura pour mission de diriger les projets d’innovation en robotique, avec un focus particulier sur les robots humanoïdes. Dr. Jun-ho Oh, fondateur de Rainbow Robotics, qui était auparavant le plus grand actionnaire de l’entreprise, continuera à diriger ce bureau et servira de conseiller stratégique à Samsung, apportant son expertise et sa vision à cette nouvelle aventure.

Le marché mondial des robots humanoïdes en pleine expansion

L’acquisition de Rainbow Robotics par Samsung intervient dans un contexte où plusieurs géants technologiques, comme Microsoft, OpenAI et Tesla, investissent massivement dans la robotique humanoïde. Ces entreprises rivalisent pour développer des robots capables d’exécuter des tâches de plus en plus autonomes. Samsung, à travers cette acquisition, se positionne ainsi comme un acteur clé sur un marché en pleine effervescence, avec des projets ambitieux qui devraient se concrétiser dans les années à venir. Cette évolution confirme l’engagement de Samsung à intégrer la robotique, l’intelligence artificielle et d’autres technologies avancées dans ses futurs projets stratégiques.