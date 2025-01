Samsung MicroLED : le miroir intelligent qui analyse votre peau et recommande vos produits de soin

Grâce à son miroir intelligent MicroLED, Samsung a analysé ma peau et m'a indiqué précisément quels produits de soins de la peau je devrais acheter pour la sublimer.

Tl;dr Le miroir intelligent MicroLED de Samsung évalue la peau.

Il propose des produits de beauté adaptés aux besoins de l’utilisateur.

Cette technologie n’est pour l’instant qu’un concept.

Le miroir intelligent MicroLED de Samsung : un conseiller beauté high-tech

La technologie prend une part de plus en plus importante dans notre quotidien, jusqu’à s’immiscer dans des domaines auxquels on ne s’attendait pas. Prenez par exemple votre routine de soins de peau. Samsung propose une solution révolutionnaire pour ceux qui sont perdus devant l’infinité de produits disponibles : un miroir intelligent MicroLED capable d’évaluer l’état de votre peau et de vous proposer les produits les plus adaptés.

En approchant votre visage de l’écran, celui-ci prend une photo et analyse votre peau sur quatre critères : les rides, la pigmentation, les pores et l’érythème. Cette technologie de diagnostic par image est censée être couplée à un petit gadget détecteur d’humidité que vous passez sur votre peau, bien que ce dernier n’était pas disponible lors de la démonstration.

Une fois l’analyse effectuée, l’écran affiche une série de produits de marque, avec des détails précis sur pourquoi ils pourraient être bénéfiques pour votre peau. Par exemple, pour moi, il a suggéré la crème à l’acide hyaluronique et aux graines de thé vert de la marque innisfree.

Une technologie prometteuse, mais pas encore disponible

Bien que cette technologie soit impressionnante, il ne faudrait pas pour autant se précipiter pour l’acheter. En effet, ce miroir intelligent MicroLED n’est pour l’instant qu’un concept. Il a été présenté comme une application potentielle de la technologie MicroLED, illustrant les capacités de Samsung dans ce domaine. Nous espérons néanmoins que cette innovation sera commercialisée dans un futur proche.

En attendant, nous pouvons toujours rêver à un avenir où nous n’aurons plus à nous demander quel produit de beauté choisir. Il suffira de se regarder dans le miroir.