Le Samsung Galaxy S25 pourrait bénéficier d’une meilleure intelligence artificielle

Une importante mise à niveau avec l'IA est attendue pour le Samsung Galaxy S25.

Tl;dr Le Samsung Galaxy S25 pourrait traiter plus d’IA localement.

Les améliorations annoncées incluent l’édition de photos par IA.

Le S25 pourrait exclusivement utiliser le chipset Snapdragon 8 Elite.

Samsung mise gros sur l’IA

Samsung a pris un pari audacieux sur l’intelligence artificielle tout au long de 2024. Selon de récentes fuites, le géant sud-coréen de la technologie pourrait apporter des améliorations notables à ses appareils dans un avenir proche. Une de ces améliorations serait l’augmentation du traitement de l’IA localement sur les appareils, réduisant ainsi leur dépendance au cloud.

Le Galaxy S25 : un pas vers l’IA locale

La source de cette information est une fuite d’AssembleDebug sur X, qui a découvert cette fonctionnalité en examinant le code de l’application Samsung. Il semble que la série S25 de Samsung commence à traiter davantage de données localement, en commençant par l’édition de photos générative par IA. C’est ce que suggère le code « FEATURE_GEN_EDIT_ON_DEVICE« .

Quels avantages pour l’utilisateur ?

Il existe plusieurs avantages à effectuer ce type de traitement localement plutôt que sur un serveur cloud. Le plus évident est la protection de la vie privée. Les photos à éditer n’ont pas besoin d’être transmises à un serveur cloud pour être traitées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être interceptées par des acteurs malveillants durant le transfert ou secrètement sauvegardées sur un serveur Samsung.

En théorie, le traitement local devrait aussi être plus rapide puisque tout se passe sur votre téléphone. Ainsi, même si vous manquez de données internet ou si vous êtes dans un avion sans Wi-Fi, vous n’êtes pas coupé de l’IA. Cependant, tout faire localement signifie que cela peut être plus exigeant pour votre téléphone et peut épuiser légèrement plus vite la batterie. Mais le compromis en vaut probablement la peine.

Le choix du Snapdragon 8 Elite

Le code posté par AssembleDebug semble également confirmer les rumeurs selon lesquelles le Galaxy S25 fonctionnera exclusivement avec le chipset Snapdragon 8 Elite. Il n’y a aucune mention d’un matériel Exynos ou MediaTek lorsque l’IA locale est évoquée. Au lieu de cela, nous ne voyons que le « sm8750« , qui est le numéro de modèle du dernier SoC phare de Snapdragon. Cela corrobore les rumeurs précédentes selon lesquelles tous les téléphones Galaxy S25 seront équipés de puces Snapdragon.

Il reste à voir si Samsung confirmera ces rumeurs lors de la révélation du Galaxy S25 l’année prochaine. En attendant, restez à l’écoute pour suivre toutes les meilleures nouvelles et rumeurs sur nos hubs Samsung Galaxy S25 et Samsung Galaxy S25 Ultra.