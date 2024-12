Samsung Galaxy Watch 7 : date de sortie, prix, caractéristiques et innovations

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur la sortie de la Samsung Galaxy Watch 7.

Tl;dr La nouvelle Galaxy Watch 7 de Samsung présente des améliorations matérielles notables.

Elle offre des outils de bien-être soutenus par l’IA et une détection approuvée par la FDA de l’apnée du sommeil.

Malgré ces améliorations, le prix de lancement reste le même que son prédécesseur.

Samsung Galaxy Watch 7 : une évolution discrète mais significative

La nouvelle Samsung Galaxy Watch 7 est arrivée, et bien qu’elle ressemble beaucoup à sa prédécesseur, la Galaxy Watch 6, ne vous y trompez pas. Sous le capot, Samsung a apporté des améliorations matérielles notables au processeur, aux capteurs holistiques, à la capacité de stockage et à l’antenne GPS. Malgré ces mises à niveau, la montre est proposée à partir de 299$, le même prix de lancement que son prédécesseur.

Des caractéristiques améliorées

La Galaxy Watch 7 utilise le dernier processeur Exynos W1000, trois fois plus rapide et 30% plus performant que la génération précédente. Le stockage passe de 16GB à 32GB et le GPS est maintenant bi-bande pour une plus grande précision de localisation en milieu urbain. La Galaxy Watch 7 est également la première smartwatch Android à être lancée avec Wear OS 5.

Le nouveau capteur BioActive Health est autorisé par la FDA pour détecter l’apnée du sommeil. Il fournit également des informations sur la santé métabolique. Les utilisateurs bénéficient d’un score d’énergie quotidien soutenu par l’IA et de conseils personnalisés sur le bien-être.

Une concurrence interne

Actuellement, la plus grande concurrence de la Samsung Galaxy Watch 7 vient d’autres modèles de Galaxy Watch, notamment la précédente Galaxy Watch 6 et la nouvelle Galaxy Watch Ultra premium. Comparée à certaines des meilleures smartwatches pour Android, comme la Google Pixel Watch 2, la Galaxy Watch 7 est un choix facile grâce à une technologie de bien-être supérieure, un processeur plus rapide et probablement une meilleure autonomie de batterie.

Des retours positifs mais…

Les premières impressions sont largement positives, avec des améliorations notables dans la gestion de l’énergie grâce au nouveau processeur. Cependant, l’absence d’innovation en termes de design peut décevoir certains utilisateurs. De plus, bien que la Galaxy Watch 7 offre des améliorations importantes en matière de surveillance du bien-être et d’informations, des tests approfondis sont nécessaires pour vérifier leur efficacité.