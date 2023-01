Samsung étend son programme de réparation aux Galaxy S22 et Galaxy Book

Samsung ajoute les Galaxy S22 et Galaxy Book à son programme d'autoréparation. Parfait si votre appareil a un petit souci.

Samsung a étendu son programme d’autoréparation pour les appareils Galaxy, ajoutant la dernière génération en date de smartphones et, pour la première fois, des PC. Ce programme de réparation était le fruit d’une collaboration avec iFixit, qui fournit les outils et les guides de réparation.

Dès aujourd’hui, il est possible de commander des kits de réparation pour les modèles 15 pouces des Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360. Parmi les réparations prises en charge, l’écran, la batterie, le touchpad, le châssis (avant et arrière), la touche d’alimentation avec lecteur d’empreinte digitale et le pied en caoutchouc. Samsung a aussi ajouté des kits pour les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Écran, arrière en verre et port de recharge sont concernés.

Ces modèles rejoignent ceux déjà présents depuis le lancement, à savoir les Galaxy S20, Galaxy S21 et Galaxy Tab S7+. Les nouveaux kits proposent toujours une étiquette de retour gratuit pour vous permettre de renvoyer les composants en fin de vie à Samsung pour recyclage.

Parfait si votre appareil a un petit souci

Bien que le programme similaire d’Apple couvre davantage de composants (notamment les caméras et le tiroir SIM), vous devez louer ou acheter les outils séparément et échanger au téléphone pour finaliser le processus. Avec le kit de Samsung, il suffit d’acheter le composant et de suivre les instructions.

Samsung vante son programme d’autoréparation une solution pratique et environnementale, mais tout ceci n’est que la conséquence de la loi sur le droit à la réparation mise en place aux niveaux fédéral et étatique. Une bonne chose pour les clients finaux, certes, mais qui n’a rien à voir avec une pure et belle intention de la part du géant sud-coréen, ni de la marque à la pomme, d’ailleurs.