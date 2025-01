Samsung dévoile une nouvelle IA pour le Galaxy S25 : Apple est prévenu

Samsung donne un avant-goût de la nouvelle intelligence artificielle Galaxy pour le Galaxy S25 en prévision de l'événement Unpacked. Cette avancée technologique semble défier directement l'Intelligence d'Apple.

Une révolution de l’IA à l’horizon

À la veille du très attendu Galaxy Unpacked, Samsung promet un compagnon d’intelligence artificielle (IA) révolutionnaire, surpassant les capacités du nouveau Siri d’Apple.

Des nouveautés dévoilées en avant-première

Des rumeurs circulaient déjà autour des améliorations prévues pour l’IA de Galaxy. Toutefois, avec l’approche du show de Samsung, ces informations se concrétisent. En effet, un communiqué de presse publié hier par Samsung confirme les avancées sur son outil Sketch-To-Image. Mais ce n’est pas tout : une nouvelle bande-annonce met en avant une amélioration de l’expérience IA sur Galaxy.

Une IA plus performante et intuitive

La vidéo publiée par Samsung met en scène une femme recherchant un restaurant italien acceptant les animaux et proposant des places en terrasse. Elle demande ensuite à l’IA d’envoyer les détails à un contact et de les ajouter à son calendrier. Le plus impressionnant ? Tout cela se fait en une seule phrase, sans avoir à attendre entre deux requêtes. Ce qui laisse à penser que l’IA de la série Galaxy S25 est capable de gérer plusieurs demandes simultanément sur différentes applications.

Ce nouveau fonctionnement semble lié à la prochaine génération de Bixby, l’assistant virtuel de Samsung. En effet, l’entreprise préparerait une mise à jour majeure de son IA, incluant le support du Large Language Model (LLM), déjà déployé en Chine sur la Galaxy Tab S10. Cette nouveauté devrait être déployée mondialement sur la série Galaxy S25 avec OneUI 7.

Des attentes fortes pour le Galaxy Unpacked

En plus de cette IA améliorée, d’autres annonces sont attendues lors du Galaxy Unpacked. En effet, le show devrait mettre en avant la série Galaxy S25, incluant les modèles Plus et Ultra. Des informations sur le Project Moohan de Samsung ainsi que des nouvelles sur le Galaxy S25 Slim et le Galaxy Ring 2 sont également espérées.

Le Galaxy Unpacked approche à grands pas. Nous ferons en sorte de vous tenir informés de toutes les nouveautés, ainsi que de vous fournir une analyse détaillée des appareils et fonctionnalités présentés lors de l’événement.