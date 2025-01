Samsung dévoile la date de son Galaxy Unpacked 2025

Le 25 janvier 2025 aura lieu l'évènement Galaxy Unpacked 2025 de Samsung dédié à la nouvelle série Galaxy S25.

Tl;dr La conférence Galaxy Unpacked 2025 de Samsung aura lieu le 22 janvier 2025.

Samsung devrait dévoiler les Galaxy S25 et d’autres gadgets non liés aux smartphones.

Les réservations anticipées pour les nouveaux produits de Samsung offrent des remises et des chances de gagner une carte cadeau.

Le premier événement Galaxy Unpacked de 2025

En tant que grand acteur de l’industrie technologique, Samsung a fait une série d’annonces lors du CES 2025, notamment la sortie de nouveaux ordinateurs portables et téléviseurs. Cependant, la firme sud-coréenne réserve toujours ses plus grandes nouveautés pour sa propre conférence, la Galaxy Unpacked.

Un événement très attendu

Cette année, l’événement aura lieu le 22 janvier 2025. Il est fort probable que Samsung y présentera la dernière version de la technologie Galaxy AI, ainsi que les nouveaux appareils sur lesquels elle fonctionne. La conférence se déroulera à San Jose, et comme les années précédentes, il sera possible de réserver les nouveaux produits de Samsung à l’avance.

Des réductions attractives

Mieux encore, ceux qui réservent en avance bénéficieront d’une réduction de 50 dollars et auront la possibilité de gagner une carte-cadeau Samsung d’une valeur de 5000 dollars. Cela s’ajoute au généreux système de reprise de Samsung, qui offre cette année jusqu’à 900 dollars de crédit supplémentaire pour l’échange d’un ancien appareil.

Quoi de neuf chez Samsung ?

Compte tenu du calendrier de l’événement, Samsung devrait annoncer la série Galaxy S25. Il est également fort probable que ces appareils utiliseront la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite et présenteront un design renouvelé, du moins pour le Galaxy S25 Ultra. Des rumeurs circulent également sur la présentation de nouveaux appareils non liés aux smartphones, tels que le Galaxy Ring 2 et le casque Android XR « Project Moohan ».

Pour ceux qui souhaitent suivre l’événement en direct, il sera diffusé sur Samsung.com, le Newsroom de Samsung et la chaîne YouTube de Samsung.