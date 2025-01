Samsung dévoile un nouveau tracker fitness avec des fonctionnalités de smartwatch et une grosse autonomie

Samsung vient de dévoiler un nouveau traqueur de fitness à prix abordable, doté de fonctionnalités de montre intelligente et offrant une autonomie de batterie impressionnante de près de deux semaines.

Tl;dr Samsung annonce le nouveau traqueur de fitness Galaxy Fit3.

Le Galaxy Fit3 présente de nombreuses fonctionnalités à un prix abordable.

Le nouvel appareil est disponible aux États-Unis à partir du 9 janvier 2025.

Samsung dévoile le Galaxy Fit3, une nouvelle ère pour les trackers de fitness

En ce début d’année, nombreux sont ceux qui se fixent des objectifs de fitness. Un bon point de départ pourrait être l’investissement dans un traqueur de fitness. C’est ici que Samsung intervient avec l’annonce du Galaxy Fit3, le dernier-né de sa gamme de traqueurs de fitness abordables.

Le Galaxy Fit3 : Un tracker de fitness riche en fonctionnalités à un prix abordable

D’après un article publié sur le Samsung Newsroom, ce nouveau traqueur ne coûtera que 59,99 $ et sera disponible aux États-Unis à partir du 9 janvier 2025. Malgré son prix d’entrée de gamme, il semble être un appareil portable riche en fonctionnalités.

Le Galaxy Fit3 s’inspire des dernières montres intelligentes de Samsung, avec des fonctionnalités telles que le coaching personnalisé pour le sommeil, un capteur d’oxygène dans le sang et la détection des ronflements. En outre, ce tracker économique inclura des alertes SOS d’urgence (si votre smartphone Samsung compatible est à proximité) et la détection de chute, une fonction généralement trouvée seulement sur certaines des meilleures montres intelligentes.

Un design épuré et personnalisable

Le nouveau traqueur a un écran couleur plus grand de 1,6 pouce, lui donnant une apparence un peu plus longue qu’une montre intelligente traditionnelle. Cela signifie qu’il devrait être plus facile de voir vos principales mesures en un coup d’œil. Si vous prévoyez de passer du Fit2 au Fit3, sachez que vous ne pourrez utiliser que des bracelets Fit3 pour personnaliser votre traqueur. Heureusement, vous aurez toujours la possibilité de le personnaliser à votre goût, car il sera disponible en trois couleurs : gris, argent et or rose.

Compatibilité et concurrence

Reste à voir si cela suffira à rivaliser avec les meilleurs trackers de fitness déjà disponibles. Comme pour la Samsung Galaxy Watch 7, lancée en mi-2024, vous ne pourrez en profiter pleinement que si vous l’utilisez avec un téléphone Samsung. Si vous utilisez un autre appareil Android, vous pourriez obtenir plus d’avantages avec quelque chose comme l’Amazfit Band 7. Il a également un affichage plus grand et plus rectangulaire que le Galaxy Fit3, et peut durer presque un mois entre deux charges.

En résumé, le Galaxy Fit3 pourrait bien être le nouvel allié de ceux qui souhaitent atteindre leurs objectifs de fitness en 2025 sans se ruiner.