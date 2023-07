Samsung accuse la faible demande de smartphones pour expliquer sa perte de revenus au deuxième trimestre. Le géant s'attend à un rebond pour le second semestre.

Samsung a annoncé un résultat d’exploitation d’environ 527 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2023, soit un tout petit peu plus que le résultat du trimestre précédent, grâce à sa filiale dédiée à la mémoire qui enregistre une perte plus contenue. Ce chiffre est aussi, cependant, bien plus faible que les 10,8 milliards de dollars publiés en juillet 2022. Dans son dernier rapport financier, le géant de la tech sud-coréen révélait aussi un chiffre d’affaires consolidé de 47 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 6 % par rapport au trimestre précédent, bien loin du record de l’année dernière de 59,4 milliards de dollars.



Samsung accuse la faible demande de smartphones pour expliquer sa perte de revenus au deuxième trimestre

L’entreprise attribue principalement cette diminution à une baisse des expéditions de smartphones “comme effet du lancement du Galaxy S23” durant le premier trimestre. Si vous vous souvenez, la division mobile de Samsung s’en était très bien sortie durant la période précédente grâce à des fortes ventes des Galaxy S23, notamment du Galaxy S23 Ultra. Aujourd’hui, le chiffre d’affaire consolidé de la division est passé de 23,7 milliards de dollars à 20 milliards de dollars, tandis que son résultat d’exploitation a perdu 500 millions de dollars.

Samsung s’attend à ce que le marché mondial du smartphone rebondisse au second semestre, plus particulièrement sur le segment premium. Sans surprise, le géant va se focaliser sur les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5, officialisés tout récemment. Le Galaxy Z Flip 5 dispose d’un écran externe de 3,6 pouces – contre seulement 1,9 pouces pour le modèle précédent – tandis que le Galaxy Z Fold 5 profite d’une nouvelle charnière qui vient faire disparaître l’espace vide entre les deux moitiés de l’écran une fois plié.

Le géant s’attend à un rebond pour le second semestre

Dans le même temps, la division DS de Samsung, pour la mémoire, fait légèrement mieux que la période précédente, passant de 10,2 milliards de dollars de revenus à 11,53 milliards. Sa perte d’exploitation, si elle reste massive (3,4 milliards de dollars) est très légèrement inférieure. Désormais, le géant coréen va se concentrer sur les ventes de ce qu’il appelle des “produits à haute valeur ajoutée”, comme la DDR5 et la LPDDR5x.