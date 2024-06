Saison 5 de “The Boys” : Réponse encourageante de Jared Padalecki sur une possible apparition finale

Jared Padalecki pourrait apparaître dans la saison 5 de "The Boys".

Tl;dr Jared Padalecki pourrait apparaître dans la saison 5 de The Boys.

Padalecki a une forte connexion avec le créateur de la série, Eric Kripke.

L’apparition de Padalecki a été discutée en raison de multiples clins d’œil.

La possibilité est renforcée par la présence d’autres acteurs de Supernatural dans The Boys.

Jared Padalecki dans The Boys ?

Le nom de l’acteur Jared Padalecki circule depuis un certain temps pour une apparition dans la série à succès The Boys. Cette éventualité est rendue plausible grâce à son lien étroit avec le créateur de la série, Eric Kripke. Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant 15 ans sur la série Supernatural, créée par Kripke, dans laquelle Padalecki tenait l’un des rôles principaux.

Une collaboration très attendue

Les fans ont été surpris d’apprendre que Kripke était ouvert à l’idée d’une apparition de Padalecki dans The Boys, étant donné que plusieurs autres acteurs de Supernatural ont déjà fait des apparitions ou ont obtenu des rôles dans la série. Padalecki a récemment confirmé lors d’une interview avec Deadline qu’il avait discuté de cette possibilité avec Kripke et qu’il était toujours disposé à participer à la série.

“La réponse est oui. Nous avons parlé [d’un rôle]. En fait, nous en avons parlé aujourd’hui. À ce stade de ma carrière d’acteur, je ne veux travailler que sur des projets qui me tiennent à cœur ou avec des personnes que j’aime vraiment, et, bien sûr, Eric et moi sommes indissociablement liés pour toujours. Je veux dire, il a créé Supernatural. Il a créé Sam Winchester. Il a créé Ruby [Genevieve Padalecki], avec qui j’ai fini par me marier et fonder une famille. Je l’adore. J’adore son humour. J’adore sa façon de raconter des histoires. Alors j’ai hâte. Je ne pense pas que [la saison 5] commence à être filmée avant l’année prochaine, mais je serai prêt quand il m’appellera. Je dirai simplement, ‘D’accord, quand est-ce que je prends l’avion ?'”

Une apparition qui se précise

L’idée d’une apparition de Padalecki dans The Boys est devenue réaliste en 2022, lorsque Kripke a confirmé que l’acteur était toujours le bienvenu dans sa série. Kripke a également déclaré que la série se terminerait avec la saison 5, ce qui signifie que la prochaine saison serait la dernière occasion pour Padalecki d’y apparaître. De plus, avec l’arrivée de Jeffrey Dean Morgan, un autre acteur de Supernatural, dans la saison 4 de The Boys, l’idée d’une apparition de Padalecki semble plus que jamais réaliste.