Saison 4 de The Witcher : Toutes les informations connues jusqu’à présent

Découvrez tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la très attendue quatrième saison de la série populaire The Witcher.

Tl;dr Henry Cavill quitte « The Witcher », Liam Hemsworth le remplace.

La série « The Witcher » de Netflix change radicalement pour la saison 4.

La saison 4 est en production, sortie prévue été 2025.

Un changement majeur pour « The Witcher »

L’univers de la populaire série « The Witcher » de Netflix va connaître un bouleversement significatif avec le départ de son acteur principal, Henry Cavill, à la fin de la troisième saison. C’est Liam Hemsworth qui reprendra le rôle du héros emblématique, le chasseur de monstres Geralt de Riv, pour les quatrième et cinquième saisons annoncées.

Un pari risqué pour Netflix

Depuis son lancement, « The Witcher » a toujours été l’une des séries les plus populaires de Netflix, engendrant à la fois une série préquelle, « The Witcher : Blood Origin », et un film d’animation, « The Witcher : Nightmare of the Wolf ». Cependant, remplacer l’acteur principal après trois saisons est un mouvement audacieux qui pourrait modifier l’atmosphère générale de la série.

Liam Hemsworth, le nouveau visage de Geralt

Les fans ont enfin eu l’occasion d’apercevoir à quoi pourrait ressembler Hemsworth dans le rôle de Geralt dans cette aventure basée sur les romans d’Andrzej Sapkowski. Selon Metro, quelques images de l’acteur en costume complet et perruque ont été dévoilées, et il semble déjà parfaitement s’intégrer dans ce rôle.

Un aperçu de la saison 4

Alors que la quatrième saison n’a pas encore été diffusée, il semblerait que des nouvelles concernant la cinquième saison soient déjà en préparation. Les choses semblent s’accélérer du côté de la production de « The Witcher », ce qui est une excellente nouvelle pour les fans. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 4 de « The Witcher », y compris la date de sortie, le casting et plus encore.

Liam Hemsworth rejoint le casting de la saison 4 de « The Witcher » dans le rôle de Geralt de Rivia. Parmi les autres ajouts notables, citons Laurence Fishburne dans le rôle de Regis, Sharlto Copley en tant que chasseur de primes Leo Banhart, James Purefoy en tant que conseiller de cour et espion Skellen, et Danny Woodburn en tant que nain Zoltan.

La quatrième et cinquième saisons sont tournées dos à dos, ce qui signifie que l’attente entre les deux saisons ne devrait pas être aussi longue qu’entre les saisons précédentes. Il y a même une chance que la cinquième saison soit diffusée à la fin de 2025 ou au début de 2026, bien que l’été 2026 semble être une possibilité plus forte.

En plus du changement d’acteur principal, la série change également de lieu de tournage, se déplaçant à Cape Town, en Afrique du Sud. Cela indique que la série se déplace vers une toute nouvelle région, bien que les détails supplémentaires soient encore rares.