La saison 5 de The Witcher entre en production

Après plusieurs saisons filmées en Europe de l’Est et en Angleterre, la série The Witcher de Netflix délocalise sa production en Afrique du Sud pour conclure l’histoire.

Un nouveau départ à Cape Town

Après presque sept ans de production, la série The Witcher entre dans sa phase finale. Ce qui est surprenant, c’est que le tournage ne commence pas à Longcross Studios, en Angleterre, comme à l’habitude, mais à Cape Town, en Afrique du Sud. Ce changement de lieu, sous le nom de code « Complete Chaos », témoigne de l’ampleur et de la nouveauté du projet. Le tournage dans la ville sud-africaine devrait durer jusqu’à la mi-mars, avant de retourner en Angleterre pour la suite de la production. Cette décision marque un tournant dans la production de la série, ajoutant une dimension unique à cette dernière saison.

Un lien avec le spin-off The Rats ?

La ville de Cape Town a déjà été utilisée pour la série dérivée The Rats, centrée sur l’histoire de Ciri, incarnée par Freya Allan. Il semble que le tournage de la saison 5 ait lieu dans cette même ville, et cela pourrait être lié à l’intrigue de la série dérivée. Dans l’univers de The Witcher, Dominik Houvenaghel est un seigneur du crime dont le cousin, Leo Bonhart, joue un rôle majeur. Le décor où se déroule la série de la saison 5 semble être le lieu d’habitation de Houvenaghel, un endroit appelé Ebbing dans les livres. Cela pourrait introduire des éléments de l’histoire de The Rats dans cette dernière saison de la série principale.

Ciri et le combat sanglant dans l’arène

L’un des moments forts de cette saison 5 pourrait être la présence de Ciri dans l’arène de Houvenaghel. En effet, après un affrontement brutal avec Bonhart dans la saison 4, Ciri se retrouve capturée et forcée de se battre dans cette arène. Cette situation pourrait marquer le début de la saison 5, avec une Ciri vulnérable mais déterminée à survivre. Les fans peuvent s’attendre à une confrontation intense et des scènes de combat mémorables, où Ciri devra faire face à de nouveaux défis et adversaires. Ce tournant majeur dans l’intrigue promet de donner le ton à cette dernière saison, chargée de tensions et de drames.

Le sort de The Rats scellé, place à la dernière aventure de Geralt

Concernant le spin-off The Rats, il semble avoir rencontré des difficultés lors de sa production. Netflix aurait envisagé de le diffuser sous la forme d’un épisode spécial plutôt que sous forme de série complète. Bien que son avenir reste incertain, le projet est toujours en discussion. En parallèle, la production de la saison 5 de The Witcher avance. Liam Hemsworth, le nouveau visage de Geralt, a récemment rejoint l’équipe en Angleterre. Les autres membres du casting, comme Mimi Khayisa (Fringilla), commenceront également à filmer à la fin mars 2025. L’excitation monte alors que les derniers chapitres de The Witcher se préparent à être tournés avant une conclusion en septembre prochain.