The Witcher : ces spin-offs que nous rêvons de voir

Découvrez cinq séries dérivées de The Witcher que nous aimerions désespérément voir sur nos écrans.

Tl;dr Le successeur de Henry Cavill dans la série The Witcher sera Liam Hemsworth.

Plusieurs spin-offs de The Witcher sont en développement chez Netflix.

Un film d’animation dérivé, Sirens of the Deep, sortira en février 2025.

Un nouveau visage pour Geralt de Riv

Avec la fin du règne d’Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv dans la série The Witcher de Netflix, un nouveau visage s’apprête à prendre la relève. Liam Hemsworth endossera le rôle du chasseur de monstres emblématique pour les saisons 4 et 5 de la série, dont la première est prévue pour 2026. Mais avant cela, les fans pourront se délecter du film d’animation dérivé, Sirens of the Deep, qui sera diffusé sur Netflix le 11 février.

Des spin-offs en préparation

Bien que l’avenir de la franchise après la fin de la série principale semble incertain, Lauren S. Hissrich, la showrunner de The Witcher, a récemment révélé que plusieurs spin-offs sont en cours de développement chez Netflix. Si aucun détail n’a été révélé sur ces projets dérivés, les fans ont déjà quelques idées sur la direction que pourrait prendre la franchise.

Une franchise qui ne se limite pas à Geralt

La franchise The Witcher a su montrer qu’elle pouvait réussir sans toujours mettre Geralt de Riv au premier plan. Par exemple, le spin-off animé Nightmare of the Wolf, qui suit les aventures du mentor de Geralt, Vesemir, a connu un succès décent. Ainsi, un spin-off mettant en scène un nouveau sorceleur issu d’une des autres écoles pourrait être particulièrement intéressant.

Des possibilités d’expansion de l’univers

Dans les romans d’Andrzej Sapkowski, il n’existe que trois écoles de sorceleurs (le Loup, le Chat et le Griffon), mais les jeux vidéo de CD Projekt Red ont introduit aux fans cinq écoles supplémentaires, chacune avec ses propres styles de combat et caractéristiques. Cette diversité pourrait être un excellent moyen d’élargir l’univers de The Witcher à la télévision, offrant de nouvelles perspectives sur le Continent tout en conservant l’essence de chasse aux monstres de la franchise.

En résumé, même si la série principale de The Witcher touche à sa fin, l’univers de la franchise est loin d’avoir révélé tous ses secrets et son potentiel. Les fans peuvent donc s’attendre à de nouvelles aventures palpitantes dans le monde fascinant des sorceleurs.