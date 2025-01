The Witcher : une nouvelle conquête amoureuse pour Geralt dans le nouvel anime Netflix

Les scénaristes de The Witcher: Sirens of the Deep laissent entrevoir un nouveau personnage romantique pour Geralt avec Essi Daven.

Tl;dr The Witcher: Sirens of the Deep se déroule entre les épisodes cinq et six de la première saison de The Witcher.

Geralt de Riv (Doug Cockle) est accompagné d’Essi Daven (Christina Wren) dans une guerre entre humains et sirènes.

Le film d’animation sortira le 11 février 2025 sur Netflix.

Un nouvel épisode dans le monde de The Witcher

Le monde fascinant de The Witcher continue de s’étendre avec un nouveau film d’animation intitulé The Witcher: Sirens of the Deep. Celui-ci se situe chronologiquement entre les épisodes cinq et six de la première saison de la série Netflix, à une époque où Geralt, interprété par Doug Cockle, et Yennefer, jouée par Anya Chalotra, traversent une période de tension.

Une nouvelle compagne pour Geralt

Le protagoniste de cette saga, Geralt, ne sera pas seul dans cette aventure. Il sera accompagné d’une nouvelle alliée, Essi Daven, interprétée par Christina Wren. Ancienne amie de Jaskier (Joey Batey), Essi se retrouve aux côtés du Loup Blanc (surnom de Geralt), engagé dans une guerre imminente entre les humains et les sirènes. Décrite comme « pétillante, lumineuse et très extravertie » par la co-scénariste Rae Benjamin, Essi contraste fortement avec le caractère « sombre et torturé » de Yennefer.

Un hommage aux aventures de Geralt de Riv

Lauren Hissrich, productrice exécutive de The Witcher, a partagé que ce film d’animation était une manière de rendre hommage à la période où Geralt, après sa rencontre avec Yennefer, mais avant qu’ils ne deviennent les amants et la famille que nous connaissons aujourd’hui. Selon elle, les aventures errantes de Geralt dans les livres de Sapkowski offrent une riche source d’inspiration pour de nouvelles histoires.

Le film The Witcher: Sirens of the Deep sera disponible sur Netflix à partir du 11 février 2025.