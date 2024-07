Ryan Reynolds dévoile une scène coupée exclusive de Deadpool & Wolverine avant sa sortie

Hugh Jackman, reconnu pour son interprétation légendaire de Wolverine dans la franchise X-Men, devait réaliser une danse sur une chanson d'Elton John dans une scène coupée du film Deadpool & Wolverine.

Le célèbre acteur canadien Ryan Reynolds a récemment dévoilé une scène coupée du film Deadpool & Wolverine qui aurait pu surprendre plus d’un spectateur. En effet, Reynolds et son co-star, Hugh Jackman, promettent une apparition mémorable dans la franchise X-Men de Fox le 26 juillet 2024. Leur arrivée dans le MCU est déjà considérée comme l’un des moments les plus marquants de la franchise.

