Le grand retour de Robot Chicken

La série animée Robot Chicken, qui a cessé de diffuser de nouveaux épisodes il y a quelques années, revient sur Adult Swim avec un nouvel épisode spécial pour célébrer son 20ème anniversaire. La série a fait ses débuts sur Adult Swim le 20 février 2005 et est rapidement devenue l’une des plus importantes diffusions de l’histoire de la chaîne. Grâce à ses sketches parodiques, la série en stop-motion a revisité de manière originale les icônes majeures des années 80 et 90. Avec ses 11 saisons remplies de sketches et de blagues inédites, la série a connu un succès retentissant.

Un nouvel épisode spécial pour l’anniversaire de Robot Chicken

Même si Robot Chicken semblait avoir pris fin en 2022 avec le dernier épisode de sa 11ème saison, la série revient en force pour son 20ᵉ anniversaire. Adult Swim a annoncé qu’un tout nouvel épisode spécial de Robot Chicken sera diffusé cet été, en l’honneur de cet anniversaire. La date exacte de diffusion de cet épisode spécial n’a pas encore été annoncée.

Une parodie des émissions de réalité

Dans le cadre de la célébration de son 20ème anniversaire, Robot Chicken revient avec un épisode spécial qui se moquera des nombreuses émissions de réalité de Warner Bros. Discovery. Intitulé « The Robot Chicken Self-Discovery Special », cet épisode spécial promet de parodier Discovery, Food Network et TLC. Les fans suivront les aventures du maladroit Nerd de Robot Chicken alors qu’il cherche à se découvrir à l’américaine : en participant à des émissions de réalité !

Une célébration grandiose

Un tel anniversaire est une occasion majeure pour toute série d’Adult Swim. Les créateurs et producteurs exécutifs de la série, Seth Green et Matthew Senreich, ont d’ailleurs exprimé leur enthousiasme. Adult Swim a également décidé de marquer le coup en diffusant des épisodes de Robot Chicken cinq nuits par semaine tout au long du mois de février, et même certains des épisodes spéciaux sortis au fil des années.