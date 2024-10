La série « Rick & Morty » renouvelée pour les saisons 11 et 12 sur Adult Swim

Rick & Morty reviennent en force avec les saisons 11 et 12 sur Adult Swim !

Tl;dr Rick et Morty renouvelée pour deux saisons supplémentaires.

Saison 8 prévue pour 2025, la série courra jusqu’à au moins 2029.

La série continue malgré le départ du co-créateur Justin Roiland.

Rick et Morty : Un voyage interdimensionnel qui continue

La série animée Rick et Morty, diffusée sur Adult Swim, est renouvelée pour deux saisons supplémentaires, a-t-on appris lors du New York Comic Con. S’inspirant avec satire de Retour vers le futur, cette série suit les aventures interdimensionnelles de Morty Smith, un jeune homme accompagné de son grand-père scientifique fou, Rick Sanchez, à bord d’une soucoupe volante. La saga se poursuit avec la huitième saison de Rick et Morty, prévue pour 2025.

Un futur assuré pour Rick et Morty

Les producteurs exécutifs de Rick et Morty, Dan Harmon et Scott Marder, ont annoncé lors du Comic Con que Adult Swim avait renouvelé la série pour les saisons 11 et 12, en plus des saisons 9 et 10 déjà prévues. Avec quatre saisons supplémentaires après la saison 8, la série animée est assurée de continuer jusqu’en 2029 au moins.

Des records pour Rick et Morty

Ce renouvellement garantit que Rick et Morty va figurer parmi les séries animées américaines les plus longues de tous les temps. Elle surpassera des séries comme Adventure Time, Regular Show, Beavis et Butt-Head, et Rugrats pour devenir la 15ᵉ série animée la plus longue et la 11ᵉ série animée pour adultes la plus longue de l’histoire américaine.

Un succès malgré les controverses

Malgré le départ du co-créateur Justin Roiland, congédié suite à des accusations de violence domestique, la série a survécu. Roiland, qui assurait également les voix de Rick et Morty, a été remplacé par Ian Cardoni et Harry Belden respectivement dès la saison 7. Malgré la controverse entourant cette nouvelle saison, l’audience a été suffisamment forte pour convaincre Adult Swim de la pérennité de ce succès jusqu’à la fin de la décennie.