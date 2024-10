Roblox accusé de gonfler ses statistiques d’utilisateurs et de favoriser l’exploitation des enfants

Hindenburg Research, réputé pour publier des recherches nuisibles dont il tire profit, a fait l'objet de critiques pour ses pratiques.

Roblox : un titan du jeu vidéo sous le feu des critiques

Une étude récente de Hindenburg Research a soulevé de sérieuses inquiétudes concernant Roblox, une plateforme de jeux en ligne extrêmement populaire. Accusée d’augmenter artificiellement ses chiffres d’utilisateurs actifs et de fermer les yeux sur des comportements prédateurs, la société a réfuté ces allégations.

Des chiffres d’utilisateurs gonflés ?

Selon Hindenburg Research, reconnue pour ses enquêtes approfondies sur les pratiques des entreprises cotées en bourse, Roblox aurait gonflé des statistiques telles que le nombre d’utilisateurs et le taux d’engagement. « Notre recherche indique que Roblox ment aux investisseurs, aux régulateurs et aux annonceurs sur le nombre de ‘personnes’ sur sa plateforme, gonflant la clé métrique de 25-42%+ », a écrit Hindenburg Research, ajoutant que le temps d’engagement, une autre métrique clé, serait gonflé de plus de 100%.

Un manquement à la sécurité des enfants ?

Le rapport de Hindenburg va plus loin en accusant Roblox de « compromettre la sécurité des enfants pour rendre compte de sa croissance aux investisseurs ». La plateforme serait même devenue un terrain propice pour les pédophiles. Pour appuyer ses allégations, Hindenburg fait part de sa tentative de création d’un compte sous le nom de « Jeffrey Epstein », avant de découvrir que le nom d’utilisateur était déjà pris, ainsi que plus de 900 variations de celui-ci.

La défense de Roblox

Face à ces accusations, Roblox a tenu à réaffirmer son engagement envers la confiance des utilisateurs et la sécurité des enfants. « Chaque jour, des dizaines de millions d’utilisateurs de tous âges font des expériences sûres et positives sur Roblox, en respectant les normes de la communauté de l’entreprise », a déclaré la société dans un communiqué. Elle a également réfuté les allégations financières de Hindenburg, les qualifiant de trompeuses et soulignant que les auteurs du rapport étaient des vendeurs à découvert avec un agenda propre, indépendamment du modèle et des résultats d’affaires de Roblox.

Il reste à voir si les allégations de Hindenburg auront un impact sur le cours de l’action de Roblox ou si elles donneront lieu à des enquêtes plus approfondies de la part des régulateurs. Pour l’instant, la société continue de fonctionner comme d’habitude, malgré les controverses.