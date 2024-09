Google et Roblox s’unissent pour un jeu insolite éduquant les enfants sur la sécurité Internet

Baptisée « Be Internet Awesome World », cette initiative offre aux utilisateurs de Roblox un environnement interactif et immersif, conçu pour enseigner les bonnes pratiques de sécurité en ligne.

Tl;dr Google et Roblox lancent un jeu pour enseigner la sécurité en ligne aux enfants.

Le jeu, appelé Be Internet Awesome World, comprend divers mini-jeux sur la sécurité en ligne.

Roblox, malgré sa popularité auprès des enfants, a été critiqué pour des problèmes de sécurité.

Des préoccupations ont été soulevées concernant l’exploitation financière des enfants sur la plateforme.

Google et Roblox s’associent pour une noble cause

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, l’éducation à la sécurité en ligne est plus importante que jamais, en particulier pour les plus jeunes utilisateurs d’Internet. Dans cet esprit, Google et Roblox ont uni leurs forces pour créer un jeu qui enseigne aux enfants comment repérer les arnaques sur Internet et les encourage à faire preuve de prudence lorsqu’ils partagent des informations personnelles en ligne. Le nom de cette initiative est Be Internet Awesome World.

Un monde virtuel pour apprendre la sécurité en ligne

Cette expérience de jeu existe au sein de Roblox, une plateforme qui, selon Google, aide à « atteindre les enfants là où ils passent déjà du temps pour leur enseigner les bases de la sécurité en ligne ». Le jeu transporte les enfants dans le « monde magique des Internautes » qui abrite une série de mini-jeux abordant différents aspects de la sécurité sur Internet. Certains jeux se concentrent sur les tentatives de phishing, tandis que d’autres mettent l’accent sur la « pratique de la bienveillance en ligne ».

Roblox : une plateforme populaire mais controversée

Cependant, malgré la noblesse de cette initiative, il convient de souligner que Roblox a été critiquée pour des problèmes de sécurité. Avec près de 80 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, dont beaucoup sont des enfants, la plateforme a été accusée d’être un espace peu sûr pour les jeunes joueurs. Des accusations d’exploitation financière des enfants sur la plateforme ont également été portées, selon un rapport du The Guardian.

Des préoccupations sérieuses

La Turquie a interdit l’application sur la base qu’elle permet l’exploitation des enfants. Sony a également hésité à introduire le jeu sur ses consoles PlayStation pour des raisons similaires, avant de finalement céder l’année dernière. Malgré ces controverses, le PDG et co-fondateur de Roblox, David Baszucki, a commencé à aborder ces préoccupations, se rendant à Washington DC plus tôt cette année pour discuter de la sécurité des enfants avec les législateurs.

Bien que l’initiative de Be Internet Awesome World soit louable, il est nécessaire que Roblox règle ses propres problèmes de sécurité avant de se positionner comme un éducateur en matière de sécurité en ligne pour les enfants.