Robert Pattinson s’étonne de la haine persistante envers Twilight

Près de deux décennies plus tard, Robert Pattinson est stupéfait que la saga Twilight soit toujours autant critiquée. Il s'interroge : "Est-ce que vous êtes toujours coincés sur cette vieille histoire?"

Robert Pattinson et le crépuscule de Twilight

L’acteur britannique Robert Pattinson, connu pour avoir incarné le personnage d’Edward Cullen dans l’adaptation cinématographique des romans à succès de Stephanie Meyer, estime qu’il est temps de passer outre le dédain souvent manifesté à l’encontre de la saga Twilight.

« Twilight a ruiné le genre vampirique »

Il affirme, dans une interview accordée à GQ Espagne : « J’adore que les gens me disent sans cesse : ‘Mec, Twilight a ruiné le genre vampirique’. Vous êtes toujours bloqués sur ce truc ? Comment pouvez-vous être tristes pour quelque chose qui s’est passé il y a presque 20 ans ? C’est fou. »

Un impact indéniable sur le genre

Près de deux décennies se sont écoulées depuis la première apparition d’Edward Cullen à l’écran, et son impact sur le genre vampirique est indéniable. Robert Eggers, réalisateur de Nosferatu, a même reconnu avoir pensé à lui lors de l’élaboration de son film d’horreur.

Les projets futurs de Robert Pattinson

Le prochain film dans lequel on pourra voir l’acteur est Mickey 17 de Bong Joon-ho, une comédie noire de science-fiction où Pattinson incarne plusieurs versions du personnage principal Mickey. En plus de cela, Pattinson fera son retour dans le rôle du super-héros pour The Batman 2, bien que le film ait été de nouveau repoussé à 2027.