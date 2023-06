Riot menace d’annuler une saison eSport de League of Legends après une révolte de joueurs

Entre les joueurs et Riot, le torchon brûle. Face à la menace d'une grève en bonne et due forme, Riot Games a menacé d'annuler toute la saison.

La scène pro de League of Legends a été retournée après que les joueurs ont voté “majoritairement” à la faveur d’une grève pour protester contre les changements opérés par Riot dans les ligues mineures. Aujourd’hui, l’éditeur a menacé d’annuler la saison d’été de la League Championship Series (LCS), ce qui empêcherait les équipes d’Amérique du Nord de se qualifier pour le World Championship LoL, si un accord n’est pas trouvé d’ici là.

Les joueurs avaient approuvé cette initiative quelques jours seulement avant le Summer Split de la LCS, ce qui se fait de mieux sur LoL en Amérique du Nord, ne démarre. Riot a repoussé le lancement de la saison de deux semaines pour tenter de résoudre ce conflit avec les joueurs et la LCS Players Association (LCSPA), l’association qui les représente.

“Espérons que cette fenêtre de deux semaines nous donne le temps d’avoir un dialogue productif entre la LSCPA, les équipes et la ligue et que nous puissions reprendre la compétition LCS cet été”, déclarait Naz Aletaha, responsable monde du esport LoL chez Riot. “La LCS ne pénalisera pas les équipes pendant cette période de deux semaines pour permettre à tout le monde de se concentrer sur le dialogue. Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que les employés, contractuels et autres personnes impliquées dans la LCS ne soient pas impactés par ce report.” L’entreprise a aussi ajouté qu’elle ne pourra pas repousser davantage le Summer Split. Procéder ainsi “rendrait pratiquement impossible d’organiser une compétition légitime”, Riot se prépare donc à annuler toute la saison. “Ce n’est pas ce que nous voulons, mais c’est malheureusement la réalité pour nous assurer d’avoir un système compétitif mondial équitable.”

La LCSPA affirmait lundi qu’il y avait eu “des tentatives d’obliger les équipes à aligner des joueurs pour le démarrage de la saison”. La LCSPA enjoignait tout le monde à refuser de jouer pour une équipe LCS parce que “franchir cette ligne mettrait l’avenir de tous les joueurs en péril” et “viendrait saper le pouvoir de négociation des joueurs”.

Dimanche, une majorité des 50 joueurs de LCS ont voté en faveur d’une grève, en faisant l’une des premières actions collectives d’envergure dans le eSport. Ces joueurs protestent contre la décision de Riot annoncée il y a plusieurs semaines de ne plus obliger les équipes LCS à envoyer une équipe dans un système de farm officiel. L’entreprise s’est engagée à respecter une demande des équipes pour “aider à préserver le succès sur le long terme des équipes et de l’écosystème eSport professionnel en Amérique du Nord.”

La plupart des équipes LCS avaient alors déclaré qu’elles abandonneraient leur sélection de North American Challengers League (NACL). La LCSPA expliquait que ce signifie entraînerait la perte de leur emploi pour “70 joueurs, coachs et managers” et que la plupart des joueurs de LCS actuels proviennent d’un système de farm officiel. La LCSPA affirmait que le coût des salaires moyen d’une équipe NACL “compte pour moins de 17 % des coûts salariaux d’une organisation LCS de la Ligue sur une année”. Et bien que des systèmes de farm dans d’autres pays fonctionnent bien, “l’Amérique du Nord a désormais un produit de développement sans audience, sans aide des institutions, sans travail rémunéré et sans avenir.”

La LCSPA enjoignait Riot a accepté plusieurs conditions, dont un format de promotion et relégation entre la LCS et la NACL. Elle voulait aussi que l’éditeur “s’engage à un fonds de revenu pour les salaires des joueurs de 300 000 $ par équipe NACL et par an.”

Naz Aletaha a répondu à chacune des cinq demandes de la LCSPA dans un post sur le blog. Concernant le fonds de revenus, “cela implique de débloquer plusieurs millions de dollars d’aides pour la NACL. Ce n’est tout simplement pas viable – et pour être tout à fait honnête, ce ne serait pas nécessaire. Nous avons d’autres ligues mineures dans le monde, chacune livrant son combat pour survivre, et nous pensons que la NACL peut avoir sa place aussi.” Naz Aletaha précise cependant que Riot va donner à l’organisation qui gère la NACL un chèque de 300 000 $ pour démarrer la saison et offrir une aide aux équipes.

“Sans les joueurs, il n’y a pas de ligue et il n’y pas de eSport”, a répondu la LCSPA. L’association doit entamer des discussions “qui aboutiront à une action collaboration significative pour ramener nos joueurs où ils veulent être : s’affronter pour leurs fans sur la scène LCS.”