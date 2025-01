Ring offre une résolution vidéo 2K à ses caméras

Ring enrichit ses caméras avec une résolution vidéo de 2K pour une expérience visuelle encore plus immersive et détaillée.

Tl;dr Amazon annonce des améliorations pour Ring lors du CES 2025.

Ring offrira une résolution vidéo 2K et des alertes incendie et monoxyde de carbone.

Un service de surveillance professionnelle sera proposé pour 5$ par mois.

Amazon révolutionne la sécurité domestique

Lors du CES 2025, le géant de l’e-commerce Amazon a fait sensation en dévoilant une série de nouvelles fonctionnalités et de dispositifs innovants pour ses produits, dont le système de sécurité domestique Ring.

Une résolution vidéo améliorée

Le point fort de ces annonces concerne la qualité des caméras de Ring. En effet, les modèles Floodlight Cam Pro et Spotlight Cam Pro bénéficieront désormais d’une résolution vidéo de 2K. Cette mise à jour, disponible gratuitement dès le 8 janvier via l’application Ring, permettra d’améliorer significativement la clarté et la précision de chaque séquence vidéo, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de sécurité pour les utilisateurs.

Partenariat avec Kidde pour des alertes incendie et monoxyde de carbone

Dans un souci constant d’innovation, Ring a également annoncé son partenariat avec Kidde, une entreprise spécialisée dans la sécurité incendie. Ensemble, ils ont conçu des alarmes de détection de fumée et de monoxyde de carbone intégrant la technologie Ring. Ces appareils, qui n’exigent pas la possession d’une alarme Ring ou d’un hub pour fonctionner, enverront des alertes en temps réel via l’application Ring en cas de niveaux dangereux de fumée ou de monoxyde de carbone détectés.

Surveillance professionnelle à un prix abordable

Pour seulement 5$ par mois, les clients pourront bénéficier d’une surveillance professionnelle de leurs appareils. Ce service permettra à des agents de contacter les services d’urgence et les contacts préenregistrés en cas de besoin. Ces dispositifs ne seront toutefois disponibles qu’aux États-Unis, chez Home Depot, à partir d’avril.