De nouvelles améliorations majeures arrivent pour les caméras de sécurité Ring : l’enregistrement vidéo 24/7 est inclus !

Les caméras de sécurité Ring viennent de recevoir quatre importantes mises à jour, dont une fonction d'enregistrement vidéo en continu 24h/24 et 7j/7.

Tl;dr Ring améliore ses caméras de sécurité avec de nouvelles fonctionnalités.

Les nouvelles fonctionnalités comprennent l’enregistrement vidéo 24/7 et les alertes vidéo.

Les améliorations seront disponibles à partir de novembre et certains services nécessitent un abonnement premium.

Ring fait évoluer ses caméras de sécurité

La firme de sécurité Ring se prépare à introduire une série de nouvelles fonctionnalités pour ses caméras de sécurité à domicile, tout en conservant ses tarifs actuels. Ces avancées technologiques ont pour objectif de donner aux utilisateurs une connaissance plus approfondie de ce qui se passe autour de leur propriété.

Des fonctionnalités innovantes pour plus de sécurité

La première de ces nouvelles fonctionnalités est l’« enregistrement vidéo 24/7 ». Les caméras Ring pourront désormais enregistrer en continu pendant une période allant jusqu’à 14 jours. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible sur les modèles Ring Stick Up Cam et Stick Up Cam Pro, Indoor Cam 2nd Gen, et Pan-Tilt Indoor Cam, mais uniquement pour les abonnés à l’offre premium de Ring, facturée 19,99 $ par mois.

Ensuite, la fonctionnalité « Doorbell Calls » permettra de répondre à une sonnerie à votre porte comme si vous répondiez à un appel sur votre téléphone, tout en visualisant en direct l’image de la caméra de la sonnette. Ce service sera disponible pour toutes les sonnettes vidéo Ring.

Enfin, avec les « alertes de prévisualisation vidéo », les notifications poussées incluront désormais un court clip vidéo pour vous aider à décider si vous devez ouvrir l’application Ring pour voir une vue en direct ou parler avec la personne de l’autre côté.

Des fonctionnalités disponibles dès novembre

Toutes ces nouvelles fonctionnalités commenceront à être déployées ce mois-ci et seront pleinement disponibles d’ici au 5 novembre. Bien que l’enregistrement continu 24/7 ne séduira que ceux prêts à payer pour l’offre premium de Ring, cette addition contribue à aligner les offres de Ring sur celles de concurrents comme Arlo et Nest.

Parmi ces avancées, les alertes de prévisualisation vidéo et les appels de sonnette seront les plus utiles pour la majorité des utilisateurs Ring, et seront donc probablement les plus utilisées.

Ces nouvelles fonctionnalités contribuent à faire de Ring l’un des meilleurs choix en matière de caméras de sécurité pour la maison, offrant une gamme complète d’options pour répondre aux besoins de sécurité de tous les utilisateurs.