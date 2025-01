Ring et Kidde s’allient pour lancer un détecteur de fumée intelligent inédit

Ring et Kidde unissent leurs forces pour lancer un tout nouveau détecteur de fumée intelligent, marquant ainsi une avancée majeure dans le domaine de la sécurité domestique connectée.

Une collaboration pour renforcer la sécurité domestique

Ring, l’entreprise connue pour ses sonnettes vidéo et caméras de sécurité domestique, diversifie son offre en se lançant dans la prévention des incendies. Pour ce faire, elle s’associe à Kidde, une référence dans le domaine de la sécurité, pour lancer un nouveau détecteur de fumée intelligent.

Des produits innovants pour une protection optimale

Les deux entreprises proposeront deux produits : un détecteur intelligent de fumée et de monoxyde de carbone, ainsi qu’un détecteur de fumée intelligent. Ces deux produits devront être câblés, mais utiliseront deux piles AA comme sauvegarde. Ils se connecteront directement au Wi-Fi, sans nécessiter d’autres produits Ring. En cas d’incendie ou de détection de fumée, les utilisateurs seront alertés par l’application Ring.

Un service de surveillance professionnelle

En plus des produits, un service de surveillance professionnelle sera également disponible. Ce service permettra de notifier les services d’urgence, ainsi que les contacts d’urgence de l’utilisateur. Il sera possible de souscrire à ce service 24/7, pour une tarification de 5$ par mois.

Disponibilité et tarification

Les alarmes seront disponibles en avril exclusivement chez The Home Depot. Le service de surveillance optionnel sera disponible à partir du 2 avril. Le prix de vente du détecteur de fumée intelligent sera de 54,97$ et celui du détecteur de fumée et de monoxyde de carbone intelligent sera de 74,97$. « Kidde propose déjà plusieurs détecteurs de fumée intelligents, qui coûtent environ 115$ ; ceux qu’elle propose en partenariat avec Ring semblent être des versions de sa gamme de produits Detect. »

Cette incursion de Ring dans le domaine des détecteurs de fumée intelligents semble être une évolution logique, un domaine qui n’a pas vu beaucoup de concurrence récemment. Il s’agit d’une alternative comparable à Alexa Emergency Assist, qui fonctionne également pour 5$ par mois, mais se base sur les enceintes intelligentes Alexa pour écouter les alarmes de fumée et prévenir les services d’urgence en cas d’incendie.