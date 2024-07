« Rick et Morty » : Sortie officielle du trailer et date de lancement de l’anime

Le tant attendu "Rick and Morty: The Anime" dévoile sa bande-annonce.

« Rick et Morty » : La rencontre improbable avec l’univers de l’anime

Nous l’attendions depuis son annonce en 2023, le voilà enfin. Rick and Morty: The Anime présente sa bande-annonce officielle et sa date de sortie. Elle nous donne un aperçu de ce que nous réserve ce duo voyageur à travers les multivers.

Un été plein d’actions et de rires

La bande-annonce de Rick and Morty: The Anime, diffusée sur la chaîne YouTube d’Adult Swim, nous dévoile nos personnages emblématiques, les Smiths, se préparant pour des combats épiques dans l’univers animé. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à un spectacle d’été plein d’action et de comédie.

Adult Swim a confirmé officiellement que le premier épisode de la version anglaise sera diffusé le 15 août 2024, chaque épisode suivant sera disponible sur Max le jour suivant. La version sous-titrée de l’épisode sera ensuite diffusée le samedi suivant.

De nombreux clins d’œil à la série originale

La bande-annonce révèle la présence de nombreux personnages familiers de l’univers de Rick and Morty. Outre les Smiths, qui occupent une grande partie de l’écran, on peut apercevoir Bird Person, Mr. Nimbus et même Jerry de la dimension Cronenberg. Ces apparitions suggèrent que l’anime explorera les recoins les plus profonds de l’univers de Rick and Morty.

En plus de ces personnages familiers, la bande-annonce comporte aussi des références à la série originale qui pourraient jouer un rôle majeur dans l’histoire. L’appareil de visualisation de souvenirs de « Morty’s Mindblowers » est notamment présent, suggérant de nombreux rappels à la série principale.

Un nouvel antagoniste en perspective ?

La bande-annonce ne révèle pas grand-chose de l’intrigue, mais une nouvelle version de Rick pourrait s’avérer être l’antagoniste de la série. Ce Rick aux longs cheveux a abandonné Morty dans un parking. Compte tenu du mystère qui l’entoure, ce personnage pourrait devenir le principal adversaire de notre Rick principal.