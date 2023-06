Reveil : un thriller psychologique en cinq actes

Le studio indépendant allemand Pixelsplit va proposer des environnements claustrophobes et remplis de mystères dans Reveil.

Reveil de Pixelsplit retrace l’histoire de Walter Thompson, un homme qui cherche désespérément à retrouver sa fille et sa femme disparues. En parcourant les cinq actes de cette aventure d’horreur psychologique narrative, les joueurs devront résoudre divers puzzles et énigmes pour découvrir les indices autour de son passé sombre au Nelso Bros Circus. Il s’agit d’une profonde expérience psychologique qui jouera avec la perception de la réalité des joueurs avec ne narration à plusieurs niveaux avec des éléments psychédéliques, biographiques et dérangeants, ainsi qu’une architecture atmosphérique composée de peintures et d’écritures faisant référence à l’ère du cirque des années 1960.

Reveil sortira exclusivement sur PC via Steam dans le courant de l’année.

Pixelsplit détaille l’histoire de Reveil :

Vous vous réveillez. Vous êtes désorienté. Vous avez mal à la tête. Les choses vous semblent à la fois surréalistes et familières. Votre femme Martha et votre fille Dorie ne sont pas là. Vous vous interrogez sur les raisons de cette absence. À la recherche de réponses, vous explorez votre environnement et des fragments de souvenirs. Au cours de votre voyage, vous êtes sans cesse confronté à des tâches déconcertantes, poussé par le désir de comprendre ce qui se passe. Que s’est-il passé la nuit dernière ? Pourquoi ne pouvez-vous pas penser à autre chose qu’à vos journées de constructeur de scène au cirque ? Au fur et à mesure que les choses deviennent plus folles et plus bizarres, les frontières entre la réalité, la mémoire et l’imagination deviennent de plus en plus floues et vous vous rendez compte qu’il n’y a pas de retour en arrière possible. Vous devez faire tout ce qu’il faut pour mettre fin à cette histoire, quel qu’en soit le prix… “Le sentiment de sécurité est insaisissable. Ce n’est pas encore fini.”