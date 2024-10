Rêve lucide : une première communication bidirectionnelle enregistrée pendant le sommeil

Étude sur le rêve lucide : première communication bidirectionnelle jamais enregistrée pendant le sommeil

Tl;dr Un échange de messages en rêve lucide a été enregistré.

Les rêves pourraient servir de plateforme de communication humaine.

La communication en temps réel en rêve lucide pourrait être possible.

Un pas de géant dans la communication humaine

Imaginez un monde où nous pourrions communiquer pendant nos rêves. Ce qui semblait relever de la science-fiction est devenu réalité grâce à une étude révolutionnaire menée par REMspace, une entreprise de neurotechnologie basée en Californie. Pour la première fois dans l’histoire, deux personnes ont réussi à échanger un message simple pendant un rêve lucide.

Le rêve lucide : un nouveau monde de communication

Qu’est-ce qu’un rêve lucide ? C’est un phénomène exceptionnel durant lequel nous prenons conscience que nous rêvons tout en restant physiologiquement endormis. Non seulement nous sommes conscients de rêver, mais nous pouvons également contrôler volontairement les actions au sein du rêve. C’est lors de la phase de sommeil REM que se produisent les rêves lucides.

L’étude de REMspace a utilisé des équipements de suivi spéciaux pour enregistrer la communication entre deux individus pendant un rêve lucide. En outre, cette recherche ouvre la voie à la possibilité d’utiliser les rêves comme une plateforme pour la communication humaine, avec d’innombrables applications commerciales à venir.

Comment a-t-on réussi à enregistrer cette communication ? L’étude a été réalisée à distance, dans les maisons respectives des participants. L’équipement a détecté lorsqu’un participant était entré en rêve lucide et a envoyé un message dans une langue de rêve artificielle, le Remmyo, à l’aide d’écouteurs. Le participant a répété le mot dans son rêve, qui a ensuite été stocké et envoyé à un autre participant lorsqu’elle est entrée en rêve lucide. Elle a confirmé le message à son réveil, marquant ainsi le premier message jamais échangé dans les rêves.

Les rêves : l’avenir de la communication

Selon le fondateur et PDG de REMspace, Michel Raduga, cette découverte pourrait mener à davantage de recherches sur les bénéfices des rêves lucides pour la vie éveillée. Il estime que la communication en rêve, qu’elle soit entre individus ou entre individus et systèmes numériques, a le potentiel d’améliorer le contrôle sur ces processus. Par exemple, on pourrait avoir un guide ou un instructeur dans un rêve lucide pour nous aider.

Raduga conclut que ce n’est qu’une question de temps avant que communiquer avec d’autres personnes ou des appareils intelligents pendant un rêve lucide ne devienne courant. Il prédit que les premiers dispositifs commerciaux pour la communication en rêve seront disponibles dès l’année prochaine, bien que seuls une petite portion de la population y aura accès initialement. « Entre 2030 et 2035, ces dispositifs deviendront probablement aussi courants et essentiels que les smartphones« , explique-t-il.