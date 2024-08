Renée Zellweger va revenir au cinéma en Bridget Jones

Le quatrième volet de la franchise Bridget Jones prépare son retour pour la Saint-Valentin 2025 avec la comédienne américaine Renée Zellweger.

Tl;dr Bridget Jones: Mad About the Boy sortira le 14 février 2025 au cinéma.

Universal Pictures dévoile une affiche promotionnelle avec Renée Zellweger en vedette.

L’intrigue suit Bridget Jones dans la cinquantaine, retournant dans le monde des rencontres.

Bridget Jones: Mad About the Boy sera réalisé par Michael Morris, une première pour la franchise.

Un nouveau chapitre pour Bridget Jones

Le voile est levé sur le premier aperçu du très attendu quatrième volet de la franchise Bridget Jones. Intitulé Bridget Jones: Mad About the Boy, le film réunit une nouvelle fois Renée Zellweger dans le rôle de l’irrésistible Bridget Jones. Basé sur le roman de 2013 de Helen Fielding, l’intrigue suit Bridget dans la cinquantaine, naviguant à nouveau dans le monde des rencontres après la perte tragique de son mari, Mark Darcy, interprété par Colin Firth.

First poster for ‘Bridget Jones: Mad About The Boy.’ pic.twitter.com/C4II7Apc62 — Pop Crave (@PopCrave) August 22, 2024

Un nouveau regard sur une vieille connaissance

La première affiche du film, partagée par Universal Pictures, montre une Renée Zellweger souriante tenant un journal et un stylo. Le slogan de l’affiche, « Nouvelle décennie. Nouveau journal« , confirme que le film sera disponibles dans les salles obscures pour la Saint-Valentin 2025. A noter que la plateforme de streaming Peacock proposera Bridget Jones: Mad About the Boy dans son catalogue plusieurs semaines après la diffusion au cinéma.

Qu’attendre de ce nouvel opus ?

Bridget Jones: Mad About the Boy promet une nouvelle dose de comédie romantique, avec quelques changements potentiels apportés par le réalisateur Michael Morris. Ce dernier n’a jamais réalisé de film Bridget Jones auparavant, ce qui pourrait apporter une nouvelle dynamique à la série. Le retour de Hugh Grant et Emma Thompson est toutefois un signe prometteur que cette suite sera fidèle à l’essence de la franchise.

Le nouveau chapitre verra Bridget Jones se lancer dans l’ère des médias sociaux et entamer une relation avec un homme beaucoup plus jeune, Roxter, qui sera interprété par Leo Woodall. Le casting du film comprend également Isla Fisher, Chiwetel Ejiofor, Jim Broadbent et Gemma Jones.

Le succès de la franchise

Si l’on se réfère aux scores de Rotten Tomatoes, le film précédent, Bridget Jones’s Baby, a été généralement bien accueilli par les critiques, même s’il n’a pas atteint les sommets du premier film. Il reste à voir si Bridget Jones: Mad About the Boy saura recréer la magie du premier film.