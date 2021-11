Reddit va fermer Dubsmash en février 2022

Reddit fermera définitivement Dubsmash en février 2022. Les fonctionnalités du service vont être intégrées à Reddit.

Avec un service TikTok aussi populaire qu’il l’est aujourd’hui, il n’est pas surprenant que d’autres entreprises, déjà bien installées sur le marché ou non, souhaitent s’arroger une certaine part de cet énorme gâteau en proposant des services très similaires. Dans le cas de Reddit, en décembre 2020, la plate-forme annonçait l’acquisition de Dubsmash, un concurrent direct à TikTok, dans le seul et unique but de l’ajouter à son propre service et tenter ainsi de peser à son tour sur le marché des vidéos courtes.

Reddit fermera définitivement Dubsmash en février 2022

À l’époque, il était question que l’application continue d’exister de manière indépendante et séparée de Reddit, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Dans une annonce publiée par Reddit, à compter de février 2022, Dubsmash fermera ses portes. Le service ne sera plus accessible sur les stores d’applications et l’application cessera, elle aussi, de fonctionner, purement et simplement.

Les fonctionnalités du service vont être intégrées à Reddit

Cela étant dit, cela ne signifie pas non plus que Reddit ait abandonné son ambition de devenir un concurrent de TikTok. La plate-forme a plutôt l’intention d’intégrer Dubsmash et ses fonctionnalités directement dans l’application Reddit elle-même. Selon le communiqué, “depuis l’acquisition, l’équipe de Dubsmash a travaillé à intégrer ses outils innovants de création vidéo dans Reddit – avec pour objectif d’offrir davantage de libertés aux créateurs de Reddit pour qu’ils puissent s’exprimer de manière originale et authentique pour nos communautés.”

Cela signifie que les utilisateurs ne pourront effectivement plus utiliser l’application Dubsmash en tant que telle, ils devront utiliser l’application Reddit s’ils souhaitent continuer d’utiliser ses fonctionnalités. Et dans un sens, c’est une décision assez logique. Cela permettra d’attirer les utilisateurs de Dubsmash sur la plate-forme Reddit, s’ils n’y étaient pas déjà. A par ailleurs aussi été annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités ainsi que des filtres exclusifs à Reddit.