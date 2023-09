Reddit lance un nouveau Programme Contributeur qui permet de gagner de l'argent. Cela permettra-t-il d'endiguer la baisse d'engagement de la plateforme ?

Reddit annonce qu’il va commencer à rétribuer les plus gros contributeurs. Le nouveau Programme Contributeur de la plateforme permet aux redditeurs qui répondent à certains prérequis de recevoir de l’argent pour leur contenu, distribué chaque mois. L’entreprise revoit aussi comment les récompenses des posts et commentaires fonctionnent en éliminant les Reddit Coins, et leurs récompenses associées, pour promouvoir son gold.

Le Programme Contributeur est accessible aux redditeurs de plus de 18 ans, résidant aux États-Unis (uniquement, à l’heure actuelle) et disposant d’un compte “en bonne forme” avec un certain niveau de karma. Reddit accordera un statut de “contributeur standard” (à 90 centimes par gold reçu) à celles et ceux qui ont au moins 10 golds et qui ont reçu entre 100 et 4 999 karma ces douze derniers mois. Les “top contributeurs” (1 $ par gold reçu) devront avoir un minimum de 10 golds et plus de 5 000 karma sur les douze derniers mois. En dessous de ces critères, impossible de prétendre à des paiements en monnaie sonnante et trébuchante.

Les utilisateurs peuvent vérifier leur égilibilité au programme en se rendant sur la page dédiée via le menu de profil. Si vous êtes éligible, le bouton “Get Verified to Start Earning” sera cliquable.

Reddit a aussi apporté des modifications à son interface pour refléter cette nouvelle importance du gold sur la plateforme. Les posts et commentaires afficheront désormais une icône vote gold à la place de l’icône standard. La plateforme permet aussi de faire don de gold ou d’en acheter directement depuis un post : vous pouvez rester appuyé sur l’icône vote pour un post ou un commentaire dans l’app mobile (ou simplement survoler le symbole sur le web) pour choisir combien donner, entre 1 et 25 gold. Un gold coûte 2 $, les 25 coûtent 49 $. Ce nouveau système est disponible dès à présent sur mobile et arrivera “plus tard cette année” sur la version web.

Les changements opérés sur l’API par Reddit il y a quelques mois rendent plus difficile aux tierces parties de traquer l’engagement sur la plateforme. Cependant, alors que l’engagement semble justement diminuer en protestation à ces modifications de l’API, cette initiative pourrait être vue comme une carotte pour attirer et retenir les contributeurs les plus prolixes, à la manière de programmes similaires chez X, YouTube, TikTok ou Instagram.