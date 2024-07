Rebecca Ferguson rejoint Cillian Murphy au casting du film Peaky Blinders

Peaky Blinders suit la famille Shelby, une bande de criminels influents dans le Birmingham des années 1920, dirigée par le charismatique Thomas Shelby. Alors qu'ils étendent leur empire, ils doivent naviguer entre rivalités, intrigues politiques et menaces internes tout en affrontant un monde de plus en plus complexe et dangereux.

Tl;dr Rebecca Ferguson sera au casting du film Peaky Blinders avec Cillian Murphy.

Le film Peaky Blinders sera réalisé par Tom Harper.

Aucun détail sur le personnage de Rebecca Ferguson n’a été révélé.

Le film Peaky Blinders aura lieu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Rebecca Ferguson rejoint le casting de Peaky Blinders

Actrice en vogue, Rebecca Ferguson s’apprête à rejoindre Cillian Murphy à l’écran dans le film Peaky Blinders. Après avoir débuté en 2013, la série criminelle historique de Steven Knight a pris fin avec la saison 6 en 2022. Néanmoins, l’histoire de Tommy Shelby et de sa famille de criminels de Birmingham va se poursuivre dans un film Peaky Blinders, une production Netflix, avec un scénario signé Steven Knight et une réalisation de Tom Harper.

Rebecca Ferguson Joins Cillian Murphy in 'Peaky Blinders' Movie https://t.co/zRNeiYQmco — The Hollywood Reporter (@THR) July 25, 2024

Un rôle mystérieux pour Rebecca Ferguson

Selon Deadline, Rebecca Ferguson a été choisie pour le film Peaky Blinders. Aucun détail sur son personnage n’a été divulgué pour le moment, mais l’actrice est la première annonce de casting de haut profil pour le film, confirmant ainsi le retour de Cillian Murphy. Rebecca Ferguson est surtout connue pour ses rôles d’Ilsa Faust dans la franchise Mission: Impossible et de Lady Jessica dans Dune.

Des détails encore flous

Les détails spécifiques du film Peaky Blinders n’ont pas encore été partagés, mais Steven Knight a précédemment révélé que le film se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est très probable que d’autres membres du casting de Peaky Blinders reviendront pour le film. L’arrivée de Rebecca Ferguson laisse présager que Tommy Shelby interagira avec au moins un nouveau personnage majeur au fur et à mesure que l’histoire se déroule. Reste à savoir si Rebecca Ferguson jouera une amie ou une ennemie.

Une présence marquante

Rebecca Ferguson est devenue une star très demandée ces dernières années, ce qui signifie qu’elle ne jouera probablement pas un rôle de soutien insignifiant. Les spectateurs peuvent s’attendre à ce que le personnage de Rebecca Ferguson occupe une place importante dans le récit. De plus, Rebecca Ferguson ne joue généralement pas des personnages de méchants, ce qui suggère qu’elle pourrait finir par être un allié crucial pour Tommy Shelby.