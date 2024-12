Rachel Zegler chante une chanson originale dans le remake de Blanche-Neige

Découvrez la nouvelle bande-annonce du remake en prises de vues réelles de Blanche-Neige qui promet une réinterprétation audacieuse du célèbre conte de fées de Disney avec une chanson originale.

Le retour de Blanche-Neige en live-action

Disney a récemment dévoilé une bande-annonce pour le très attendu remake en live-action de Blanche-Neige. Cette nouvelle version semble offrir une perspective rafraîchissante sur le conte classique que nous connaissons tous.

Des changements notables dans le scénario

Dans la bande-annonce, on peut apercevoir tous les éléments familiers – la rivalité entre Blanche-Neige et la Reine Maléfique, la pomme empoisonnée, les sept nains. Cependant, quelques modifications clés sont à noter. Par exemple, Blanche-Neige paraît vouloir sauver un jeune homme des cruautés de la reine, et elle semble même se soulever contre celle-ci. De plus, elle interprète une toute nouvelle chanson originale intitulée ‘Waiting on a Wish’, écrite par Benj Pasek et Justin Paul.

Une vague de remakes en live-action

Ce remake de Blanche-Neige n’est pas le seul projet de Disney dans ce format. En effet, une nouvelle version de Lilo & Stitch est prévue pour l’année prochaine, tout comme une version en live-action de Moana. De plus, un préquel du Roi Lion intitulé Mufasa est également en préparation, bien que, selon le réalisateur Barry Jenkins, le film ne soit pas « strictement en live-action ». Jenkins a déclaré lors d’une interview récente « C’est un film d’animation… Je communique constamment avec ces animateurs qui tentent de manipuler ces modèles quelque peu photoréalistes de manière expressive. »

Blanche-Neige fera son retour dans les salles de cinéma le 21 mars 2025. En attendant, n’hésitez pas à consulter notre guide des prochains films à venir en 2024 et au-delà.