Que devient Sherlock Holmes 3 ?

Les fans de Sherlock Holmes attendent une suite à A Game of Shadows depuis 2011. Malgré l'annonce de Sherlock Holmes 3, le projet reste mystérieusement bloqué, laissant planer le doute sur sa future sortie au cinéma.

Tl;dr Sherlock Holmes 3 est en développement depuis plus de dix ans sans date de sortie confirmée.

Le film fait face à des retards, principalement à cause des conflits d’emploi du temps et du scénario.

La productrice assure que Sherlock Holmes 3 est toujours en préparation malgré le silence prolongé.

Robert Downey Jr. et Jude Law devraient reprendre leurs rôles, mais le casting n’est pas encore confirmé.

Retour de Sherlock Holmes : une affaire en suspens

Depuis la sortie de Sherlock Holmes: A Game of Shadows en 2011, les fans de Robert Downey Jr. et Jude Law attendent avec impatience un troisième volet. Cependant, plus d’une décennie plus tard, Sherlock Holmes 3 reste un mystère. Annoncé peu après le succès du deuxième film, ce troisième opus a été constamment retardé, bloqué dans les limbes du développement sans progression visible. Des conflits d’emploi du temps et des révisions répétées du scénario ont freiné le projet, le laissant dans l’incertitude.

Le mystère s’épaissit

Alors que l’annonce initiale d’une suite avait enthousiasmé les fans de Sherlock Holmes, la production a rencontré des obstacles majeurs. Les raisons exactes restent floues, mais plusieurs facteurs, comme des problèmes de calendrier avec les stars et la recherche d’un scénario satisfaisant, semblent être à l’origine des retards. Contrairement à d’autres films en pause, Sherlock Holmes 3 a laissé peu d’indices sur sa progression, renforçant le mystère entourant son avenir. Malgré cela, l’annonce de sa mise en chantier n’a jamais été officiellement annulée, ce qui entretient encore l’espoir d’une sortie future.

L’espoir persiste

Malgré l’absence de mise à jour concrète, Susan Downey, productrice et épouse de Robert Downey Jr., a réaffirmé que Sherlock Holmes 3 est « toujours très vivant ». Son équipe souhaite peaufiner le projet pour répondre aux attentes des fans, expliquant en partie la longue attente. Elle laisse entendre que le retour du célèbre détective pourrait encore avoir lieu, mais seulement si le résultat final est à la hauteur de la qualité des deux premiers volets. Cela suggère que ce perfectionnisme pourrait retarder davantage le film, tout en nourrissant l’espoir d’une aventure mémorable.

Le casting, un autre mystère

Quant au casting, Robert Downey Jr. et Jude Law devraient logiquement reprendre leurs rôles, mais aucune confirmation officielle n’a été donnée. Le retour de Downey Jr., qui a brillamment incarné le détective, est particulièrement attendu, bien que son emploi du temps chargé puisse poser problème. Jude Law, en tant que Dr Watson, est également indispensable au succès de la franchise. Le reste du casting, notamment l’éventuelle apparition de nouveaux personnages des romans de Conan Doyle, dépendra de la direction prise par l’histoire, laissant encore un voile de mystère sur le projet.