Que devient BlackBerry en 2024 ?

Retour sur l'ascension et la chute des téléphones intelligents BlackBerry qui ont démocratisé le terme "smartphone" dans le monde de la high-tech.

Tl;dr L’histoire de BlackBerry a été racontée dans un film éponyme diffusée en mai 2023.

La société canadienne BlackBerry (anciennement RIM ou Research In Motion) a beaucoup évolué depuis sa création.

BlackBerry a fermé sa division dédiée aux smartphones.

BlackBerry se concentre désormais sur la cybersécurité et les services basés sur le cryptage.

BlackBerry : du smartphone à la cybersécurité

Le film BlackBerry, réalisé par Matt Johnson, retrace l’ascension fulgurante et la chute brutale du téléphone emblématique et de l’entreprise qui l’a créé. Ce drame biographique s’inscrit dans la lignée d’autres films relatant les succès et les déboires de grandes entreprises, tels que The Social Network et plus récemment Air, avec Ben Affleck.

Une histoire mouvementée

L’histoire de BlackBerry est marquée par des hauts et des bas. Une décennie après le début du partenariat entre Mike Lazaridis et Doug Fregin avec Jim Balsillie, Lazaridis devient CEO de Research in Motion. Le film révèle que la société n’occupe plus aucune place sur le marché des téléphones portables, mais l’histoire véritable de BlackBerry s’est prolongée bien au-delà de la fin du film. En effet, des années après la sortie du film, des téléphones BlackBerry étaient encore en service.

La fin d’une époque

En janvier 2022, le PDG de BlackBerry, John Chen, a confirmé que l’infrastructure de l’entreprise canadienne était déclassée. Les services de celle-ci ont ainsi connu une profonde transformation, marquant une étape importante dans sa transition vers de nouveaux objectifs et services. Le dernier téléphone conçu en interne par BlackBerry était le KeyOne en 2017.

BlackBerry aujourd’hui

Aujourd’hui, la société est principalement axée sur la cybersécurité et les services basés sur le cryptage pour diverses industries, notamment les industries médicale et automobile. Malgré la perte de millions d’abonnés et la concurrence accrue d’Apple et des systèmes d’exploitation Android, BlackBerry a su se réinventer et s’adapter aux nouvelles tendances du marché.