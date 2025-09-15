Quatre suites de films d’action qui surpassent le premier opus

Certaines suites de films d’action parviennent à surpasser le succès et l’intensité de leur premier opus. Retour sur quatre franchises où la deuxième aventure a réussi à conquérir davantage critiques et spectateurs que le film original.

Tl;dr Quatre suites d’action surpassent l’original.

Aucune œuvre de science-fiction n’est incluse ici.

Des scènes cultes et des univers enrichis marquent ces films.

Des suites qui redéfinissent l’action

Rarement le cinéma d’action parvient-il à proposer des suites supérieures à leurs modèles initiaux. Pourtant, certains opus récents – et pas n’importe lesquels – ont réussi cet exploit, chacun à leur manière. Pas question ici de croiser la science-fiction dans cette sélection : des sagas majeures comme Terminator 2: Judgment Day restent donc volontairement à l’écart.

L’éclat singulier de « Mad Max: Fury Road »

Difficile d’évoquer le genre sans saluer la réussite de Mad Max: Fury Road. Dès sa sortie, ce film a été adoubé non seulement comme l’un des meilleurs de la décennie, mais carrément comme une référence absolue du genre. Tout y fonctionne : un rythme effréné, une construction atypique qui plonge immédiatement le spectateur dans l’action, et bien sûr ces véhicules emblématiques qui filent sans relâche dans un monde en ruines. Le retour de George Miller, plusieurs décennies après ses débuts sur la saga, relègue même les précédents épisodes au rang de souvenirs lointains.

Séries cultes et séquences inoubliables

Les fans d’univers étoffés ne sauraient ignorer la réussite de John Wick: Chapter 3 – Parabellum. Ce troisième volet maîtrise l’art du gunfight jusqu’à livrer ce que beaucoup considèrent comme la scène d’affrontement ultime entre John et Charon au sein du Continental. Ce n’est pas tout : la galerie de personnages secondaires – on pense notamment à Zero incarné par Mark Dacascos ou Sofia interprétée par Halle Berry – élargit encore davantage l’univers déjà dense instauré par les deux premiers chapitres. Quant à la chorégraphie des combats, elle tutoie des sommets rarement atteints, en particulier lors du duel aux armes blanches ou lors de cette séquence haletante où deux chiens volent presque la vedette.

Du côté du cinéma plus traditionnel, Lethal Weapon 2 s’impose comme un exemple parfait de suite réussie. Privée du scénario complet de Shane Black mais dotée d’une intrigue solide et d’un méchant nettement plus marquant que le précédent, elle bénéficie aussi d’une alchimie renouvelée entre Mel Gibson et Danny Glover. Trois scènes désormais cultes s’y succèdent :

L’inoubliable décès sur la plage de Rika van den Haas.

La réplique «Diplomatic immunity!» vite suivie par «has just been revoked.».

Murtaugh piégé sur des toilettes prêtes à exploser – un rare mélange d’intensité et d’humour noir.

L’insolente efficacité d’« Expendables 2 »

Enfin, difficile de passer sous silence le cas singulier de The Expendables 2. Si chaque opus avait atteint ce niveau d’équilibre entre humour assumé et action spectaculaire, la franchise portée par Jason Statham serait sans doute devenue incontournable. Ici, la réunion des stars prend enfin tout son sens et Jean-Claude Van Damme s’offre une performance mémorable côté antagoniste. Loin de toute prétention artistique, le film revendique son pur plaisir coupable avec un panache réjouissant.

Que ce soit par leur inventivité narrative ou leur capacité à magnifier leur univers respectif, ces quatre films rappellent que certaines suites peuvent réellement dépasser leurs origines et inscrire durablement leur empreinte dans le paysage du film d’action.