Des incohérences dans Terminator sont toujours énigmatiques

Découvrez trois incohérences majeures dans l'intrigue de Terminator qui continuent de semer la confusion parmi les fans.

Tl;dr La franchise Terminator présente des failles de scénario déconcertantes.

Le paradoxe de la prédestination crée des questions sans réponse autour de John Connor.

Les incohérences dans les règles de voyage dans le temps sont fréquentes.

La franchise Terminator : un emblème de la science-fiction malgré ses failles

Lancée en 1984 avec le film de James Cameron, The Terminator, la série Terminator est devenue l’une des franchises de science-fiction les plus influentes de tous les temps. Mélangeant action palpitante, concepts de voyage dans le temps et commentaires sur l’intelligence artificielle, la saga a introduit au public un futur dystopique où l’humanité lutte contre Skynet, une IA déterminée à éradiquer l’humanité.

Des incohérences qui perdurent

Malgré son importance dans la culture populaire, la franchise Terminator n’est pas exempte de failles de scénario. En effet, au fur et à mesure que la saga s’est développée, sa chronologie est devenue de plus en plus complexe, entraînant de nombreuses incohérences qui continuent de dérouter les fans. Trois d’entre elles se distinguent particulièrement.

John Connor : un paradoxe de prédestination

La première concerne l’existence même de John Connor. Dans le premier film, Kyle Reese est envoyé du futur pour protéger Sarah Connor du T-800, et finit par devenir le père de John. Cela crée ce que l’on appelle un « paradoxe de prédestination » – l’existence de John est entièrement dépendante d’un événement futur. Ce paradoxe soulève de nombreuses questions : est-ce que le père de John a déjà été un autre homme avant l’envoi de Kyle Reese dans le passé ? Si la naissance de John est due à l’envoi de son père pour protéger sa mère, cela signifie-t-il que la prise de contrôle par Skynet est inévitable ?

Les Terminators vieillissent-ils ?

Les films Terminator: Genisys et Terminator: Dark Fate révèlent que les Terminators peuvent vieillir, puisque leur peau organique se détériore avec le temps. Cela explique pourquoi le T-800, joué par Arnold Schwarzenegger, apparaît plus âgé dans les films ultérieurs. Cependant, pourquoi Skynet programmerait-elle ses machines pour vieillir ? Les Terminators sont conçus pour éliminer leurs cibles le plus rapidement possible. En leur permettant de vieillir, Skynet introduit une limitation inutile qui pourrait compromettre leur efficacité lors de missions à long terme.

Incohérences dans les règles du voyage dans le temps

Enfin, un des principes établis dans The Terminator est que seul le matériel organique peut être envoyé dans le temps. Pourtant, dans Terminator 2 : Judgment Day, le T-1000, entièrement en métal liquide, réussit à voyager dans le temps malgré l’absence de composants organiques. Cette faille souligne une des plus grandes incohérences de la franchise : les règles du voyage dans le temps sont souvent contournées sans explication claire ou logique lorsqu’elles deviennent gênantes pour l’histoire.

Malgré ces incohérences, la franchise Terminator reste un pilier incontournable de la culture populaire, grâce à ses concepts novateurs et à son action palpitante.