Quarante ans après son annulation, une série de science-fiction culte renaît pour une nouvelle saison

Quatre décennies après son annulation prématurée, une série de science-fiction culte fait un retour inattendu. Les fans pourront enfin découvrir une nouvelle saison, marquant le renouveau d’un programme longtemps regretté.

Un retour inattendu pour une série culte des années 1980

À la fin des années 1980, alors que la science-fiction britannique connaissait une période d’incertitude — on se souvient notamment de la fin de Doctor Who sur la BBC — un projet original voyait le jour sous la plume de Chris Boucher, déjà scénariste pour Blake’s 7. Baptisée Star Cops, cette série n’aura connu que neuf épisodes, mais elle continue aujourd’hui encore d’attiser la curiosité des amateurs du genre. Ironie du sort, le diffuseur avait condamné le programme à l’échec dès le départ en l’installant dans une case horaire difficilement accessible.

L’univers s’étend grâce à l’audio

Au fil des décennies, ce qui n’était qu’un rendez-vous manqué est devenu un objet de culte. Impossible désormais d’ignorer l’impact rétro de ces neuf épisodes originaux, tant ils ont su séduire au fil du temps par leurs « imperfections devenues des signatures ». Mais c’est surtout grâce à l’éditeur audio britannique Big Finish que la saga a repris vie à partir de 2018, sous forme de mini-séries. L’an dernier, c’était Blood Moon. Désormais, place à une nouvelle production : Star Cops: Conflict, mini-série en six volets diffusée entre janvier et mars.

Un casting fidèle et des enjeux contemporains

L’équipe d’origine répond présent : David Calder, Linda Newton et Trevor Cooper reprennent respectivement les rôles emblématiques du Commandant Nathan Spring, de la Cheffe Pal Kenzy et de l’Inspecteur Colin Devis. Deux autres comédiens familiers — Philip Olivier et Lynsey Murrell, déjà présents dans les adaptations audio précédentes — s’ajoutent au générique. Parmi les invités figurent également des noms issus d’autres univers cultes : citons notamment Ben Miles, découvert dans Andor, ainsi que Jessica Martin (Spitting Image) ou encore Hannah Bristow (The Man Who Fell to Earth). Les épisodes seront dévoilés en deux temps : une première salve jusqu’en mars, suivie d’une reprise à l’automne 2026.

La trame s’annonce tendue : alors que les ressources minérales terrestres s’amenuisent et que l’exploitation de la ceinture d’astéroïdes suscite toutes les suspicions, une série de sabotages sur la Lune et une tentative d’assassinat sur Terre mettent le feu aux poudres. L’équipe devra contenir ces tensions internationales qui menacent de dégénérer en guerre ouverte.

Accès compliqué à l’œuvre originale et perspectives pour les fans américains

Pourtant, il subsiste un obstacle majeur : impossible aujourd’hui d’accéder légalement aux épisodes initiaux sur les plateformes américaines. Si certains regrettent cet état de fait, il faut reconnaître que le format audio offre, faute de mieux, une porte d’entrée idéale pour (re)découvrir cet univers policier futuriste oscillant entre « premiers pas de Star Trek » et thriller technologique.