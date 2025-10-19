Les créateurs de Stranger Things surpris par l’engouement inattendu des abonnés Netflix pour un personnage

Barb de la série Stranger Things reste au centre des discussions concernant la dernière saison.

Tl;dr La saison finale de Stranger Things sortira sur Netflix en trois parties les 26 novembre, 25 et 31 décembre 2025.

Le personnage de Barb reste au centre de la frustration des fans, malgré sa disparition rapide en saison 1 et l’indifférence initiale des créateurs.

Des indices montrent qu’elle réapparaîtra dans la dernière saison, mais il reste incertain si elle obtiendra justice narrative.

Un retour très attendu sur Netflix

Après des années de spéculation et d’attente, la date est désormais fixée : la saison finale de Stranger Things débarquera sur Netflix en trois temps, les 26 novembre, 25 décembre et 31 décembre 2025. Les spectateurs retrouveront enfin l’univers rétro-horrifique qui a marqué toute une génération depuis près d’une décennie. Mais derrière l’effervescence entourant ce dénouement se cache une frustration persistante : celle liée au personnage de Barb, restée dans l’ombre depuis sa disparition brutale lors de la première saison.

L’énigme Barb : un attachement que les créateurs peinent à comprendre

Difficile d’oublier cette scène glaçante où Barb, interprétée par Shannon Purser, succombe aux créatures du mystérieux Upside Down. Pourtant, dès la fin de cette séquence, la série semblait tourner la page, focalisée sur la disparition du jeune Will Byers. Beaucoup d’internautes ont vite dénoncé ce traitement expéditif avec le hashtag viral #JusticeforBarb. Curieusement, lors d’un entretien avec le magazine Time, les créateurs, les frères Duffer, ont avoué n’avoir jamais vraiment saisi cet engouement du public pour Barb. Ils expliquent même avoir reçu des relances insistantes de la part de Netflix, leur demandant de prêter plus d’attention au personnage – requête qu’ils avouent avoir initialement accueillie avec perplexité.

Difficulté à accorder une place juste aux personnages secondaires

Ce manque de considération pour Barb s’inscrit dans une mécanique souvent dénoncée dans les séries : le « fridging », soit l’élimination hâtive d’un personnage (souvent féminin) pour servir d’accélérateur dramatique à l’intrigue masculine principale. Ici, Barb n’a existé que comme adjuvante et catalyseur narratif. Même si une scène funéraire a été intégrée en saison 2, cela n’a guère apaisé la communauté des fans.

Voici ce que beaucoup espéraient encore :

Une reconnaissance plus profonde du rôle et du sort réservé à Barb.

Une véritable justice ou réparation narrative pour le personnage.

Des réponses… ou pas ?

Le journaliste de Time, en parcourant les décors du tournage, rapporte avoir croisé un modèle grandeur nature du corps inerte de Barb dans l’Upside Down – indice que la série fera ressurgir son souvenir dans la dernière saison. Cependant, rien ne garantit qu’une forme réelle de justice lui sera enfin rendue. À mesure que s’approche la diffusion tant attendue, une question demeure : les frères Duffer entendront-ils enfin l’appel des spectateurs pour offrir à Barb le traitement qu’elle mérite vraiment ?