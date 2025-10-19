Pourquoi Shudder a annulé Creepshow ?

Après quatre saisons sur la plateforme de streaming Shudder, la série télévisée Creepshow s'est arrêtée, suscitant l'interrogation des fans sur les raisons de cette fin soudaine.

Tl;dr Creepshow, l’anthologie horrifique créée par Greg Nicotero, s’est achevée en 2023 après quatre saisons.

La série rendait hommage aux classiques du genre tout en proposant des histoires originales et variées.

L’intégrale reste disponible en coffret Blu-ray, mais aucun retour n’est annoncé pour le moment.

Un adieu discret pour une anthologie culte

Au croisement du macabre et de l’hommage, la série Creepshow aura marqué l’univers du fantastique moderne. Initiée par Greg Nicotero, créateur passionné et figure incontournable du maquillage horrifique, cette anthologie inspirée des comics EC et du film culte signé George A. Romero et Stephen King, s’est imposée comme un hommage vibrant aux classiques du genre. Pourtant, après quatre saisons d’épisodes portés par une foule de talents — devant et derrière la caméra — le rideau est définitivement tombé en 2023.

L’ambition : entre hommage et renouveau du genre

Dès ses débuts, Creepshow sur la plateforme de streaming Shudder se présentait comme une déclaration d’amour aux grands noms de l’horreur. Des artistes tels que Tobin Bell, Tom Savini, ou encore David Bruckner, ont contribué à donner vie à des histoires tantôt originales, tantôt adaptées des maîtres du genre. Ce format d’anthologie offrait une liberté rare, permettant d’explorer vampires, loups-garous et autres créatures inquiétantes sans jamais épuiser la créativité des équipes.

L’arrêt programmé d’une série à potentiel infini

Malgré un accueil critique positif et une communauté fidèle, la chaîne Shudder avait prévu dès l’origine un engagement limité à quatre saisons. À ce jour, aucune annonce officielle ne confirme la fin définitive, mais tout porte à croire que l’aventure ne reprendra pas, même si certains fans espèrent encore une surprise. Il faut dire que le showrunner lui-même ne cache pas son envie de voir « Creepshow revenir d’entre les morts un jour. »

Dans une interview accordée à Collider en 2023, Greg Nicotero confiait : « Mon obligation est de garder vivant l’héritage de George Romero et celui d’autres réalisateurs que j’ai admirés – Tobe Hooper, Wes Craven, John Carpenter… Rien qu’en continuant Creepshow, on perpétue cet héritage et on lui rend hommage. »

L’intégrale disponible pour les nostalgiques

À défaut de nouveaux épisodes, les amateurs pourront se consoler avec le coffret Blu-ray rassemblant l’intégralité de la série — un rappel non négligeable de la fragilité des contenus sur les plateformes numériques. Car après tout, qui peut garantir que ces œuvres resteront éternellement accessibles en streaming ?