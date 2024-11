Quand WinRAR devient la star du milieu streetwear

Célèbre logiciel de compression de fichiers, WinRAR est devenu une icône inattendue du streetwear, propulsé par sa popularité dans la culture geek et une collaboration marquante avec Tern.

Tl;dr WinRAR, à l’origine un simple logiciel de compression, est devenu un élément clé de la culture geek.

Le streetwear a rapidement adopté le logo de WinRAR, avec des marques explorant sa simplicité et son humour.

La collaboration avec Tern a propulsé WinRAR au cœur du streetwear, transformant ce logo en un incontournable de la mode urbaine.

Un phénomène dans la culture geek avant le streetwear

Avant d’arriver dans le monde du streetwear, WinRAR avait déjà marqué les esprits dans l’univers numérique. Ce logiciel, lancé en 1995, était d’abord une simple solution pour compresser et décompresser des fichiers. Mais au fil des années, il a gagné en popularité au sein des communautés en ligne. Le fameux message « Evaluation Copy » est devenu une blague récurrente sur les forums et les sites de partage, où l’ironie et le détournement de ce message ont fait de WinRAR un mème vivant. Plus qu’un simple outil de compression, WinRAR est devenu un symbole de la culture geek, à la fois pratique et humoristique. Ses messages d’erreurs, comme « This file is corrupt », résonnaient avec les utilisateurs qui avaient, eux aussi, connu ces échecs de fichiers compressés. Ce côté un peu vintage, ce clin d’œil à des moments partagés par des millions de personnes, a permis à WinRAR de s’installer doucement dans la pop culture. Peu à peu, le logo de WinRAR s’est transformé en un signe de reconnaissance pour les générations numériques, un élément iconique, à mi-chemin entre la culture technologique et l’esthétique de la rue.

Exactly what you‘ve all been waiting for! The WinRAR bag is ready and waiting for you! Thanks to the team over @tern_et for this incredible piece! https://t.co/leFymEdw3J — WinRAR (@WinRAR_RARLAB) September 30, 2024

La montée en puissance de WinRAR dans le streetwear

Le streetwear, toujours à l’affût de nouveaux symboles pour s’exprimer, a rapidement vu l’intérêt de réinterpréter WinRAR dans ses créations. Les marques de mode ont commencé à emprunter des éléments issus de la culture geek, et WinRAR s’est naturellement retrouvé au cœur de cette dynamique. Son logo simple mais frappant a attiré l’attention des créateurs de mode, à la recherche de nouveaux moyens d’incorporer des symboles non conventionnels dans leurs collections. Ce logiciel devenu mème s’est avéré être un moyen parfait d’allier culture geek et mode urbaine, deux univers qui se rejoignent souvent grâce à l’ironie et à l’humour. En réinterprétant ce logo, les designers ont su rendre hommage à une époque numérique révolue tout en créant des pièces qui résonnaient avec une génération bien plus jeune, mais tout aussi attachée à cette culture digitale. La marque Supreme, pionnière dans l’intégration de références numériques dans le streetwear, a été l’une des premières à explorer ce territoire en utilisant des éléments de WinRAR dans ses créations. Ce n’était qu’une question de temps avant que d’autres marques emboîtent le pas, et que WinRAR ne devienne une vraie tendance du streetwear.

Le partenariat qui a propulsé WinRAR dans la mode

Bien que WinRAR ait déjà trouvé sa place dans le streetwear de manière organique, c’est grâce à la collaboration avec Tern que son impact dans ce milieu a véritablement explosé. Tern, une marque de streetwear avant-gardiste, s’est associée à WinRAR pour une collection limitée qui a secoué l’industrie de la mode. Cette collaboration a parfaitement joué sur l’ironie et l’aspect décalé de WinRAR, tout en l’intégrant dans des pièces de mode tendances, accessibles et populaires. Des t-shirts, des hoodies et des sacs à dos arborant le logo de WinRAR ont été lancés, reprenant des messages comme « Evaluation Copy » ou « This archive is corrupt », devenus des références cultes pour ceux qui connaissent l’histoire du logiciel. En réutilisant ces éléments, Tern a permis à WinRAR de passer d’un outil utilitaire à un véritable objet de mode. Les jeunes générations ont adopté ces créations non seulement pour leur design, mais aussi pour l’ironie et la culture qu’elles véhiculent. Très vite, la collection Tern x WinRAR est devenue un must-have dans le monde du streetwear, faisant de WinRAR une référence incontournable dans les garde-robes des amateurs de mode urbaine. Cette collaboration a montré la puissance des partenariats entre la culture geek et le streetwear, soulignant que même un logiciel de compression pouvait se transformer en icône de mode.

Une nouvelle ère pour la culture numérique

La collaboration avec Tern n’a pas seulement propulsé WinRAR sur le devant de la scène streetwear, elle a aussi ouvert une nouvelle ère pour la culture geek dans la mode. Ce partenariat a permis de démontrer que les symboles issus du monde numérique pouvaient être réinterprétés de manière créative, tout en créant un lien fort avec les jeunes générations qui vivent au rythme des technologies. WinRAR, désormais bien plus qu’un simple logiciel, est devenu un phénomène dans le streetwear, et de nombreuses autres marques ont suivi le mouvement. La mode de rue est aujourd’hui un lieu où les frontières entre la technologie, l’humour et le style s’estompent. Ce phénomène témoigne de l’influence grandissante de la culture numérique sur la mode, où des éléments tels que des logiciels, des mèmes ou des références geek peuvent prendre une forme tangible et devenir des éléments de style à part entière. WinRAR, en passant de l’outil utilitaire à l’objet de désir, est un parfait exemple de la manière dont les tendances évoluent et se réinventent dans un monde où la technologie et la mode ne cessent de se croiser. L’impact de WinRAR dans le streetwear ne fait que commencer, et d’autres collaborations risquent de voir le jour, repoussant encore plus loin les limites de l’imagination dans ce domaine.