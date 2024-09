Celio part à la conquête de l’eSport

Dans le cadre de son partenariat avec la Karmine Corp, Celio propose une collection capsule qui célèbre l'ADN de la structure française.

Tl;dr La Karmine Corp fusionne mode et eSport avec Celio.

Les couleurs et logos de Karmine Corp sont à l’honneur dans une collection capsule.

Les fans peuvent parfaire leur look avec des accessoires.

Celio vise un nouveau public avec la Karmine Corp.

Une collaboration exclusive avec la Karmine Corp

Celio s’associe avec la célèbre structure française d’eSport Karmine Corp, fondée par Kamel « Kameto » Kebir, Zouhair « Kotei » Darji et Amine « Prime » Mekri, pour une collection inédite de vêtements. Depuis sa création en 2020, la Karmine Corp s’est imposée comme un leader mondial de l’eSport, attirant une communauté dévouée, les « Ultras » du Blue Wall. La collaboration entre Celio et KC incarne la fusion parfaite entre mode et culture gaming, avec une volonté de s’adresser aux fans de l’équipe et aux amateurs de tendances urbaines.

Une collection capsule aux couleurs de la KCorp

La collection Celio x Karmine Corp se compose de onze pièces stylées et fonctionnelles : cinq tee-shirts, quatre sweatshirts, un bob et une écharpe. Les vêtements arborent les emblèmes et slogans emblématiques de la KC, intégrant à la fois le bleu iconique et le logo de l’équipe. Chaque pièce a été pensée pour refléter l’esprit compétitif et communautaire de la Karmine Corp, tout en conservant une esthétique tendance et urbaine.

Les tee-shirts : Cinq modèles sont proposés, dont trois tee-shirts oversize arborant des designs originaux. Les fans de la KC pourront choisir entre des versions blanches et noires, décorées de slogans comme « We Bleed Blue » ou du célèbre hashtag #KCWIN. Chaque pièce raconte une partie de l’histoire et de l’identité de la Karmine Corp​.

Les sweatshirts : Quatre modèles de sweatshirts à capuche complètent la collection. Le premier, en bleu clair, arbore un patch KC sur la manche, un logo à l’avant, et un grand visuel dans le dos. Le modèle noir, quant à lui, intègre l’expression fétiche des supporters : « What’s the Color ?« . Chaque sweat incarne la passion des supporters, avec des designs pensés pour les accompagner dans leur quotidien​.

Des accessoires pour compléter le look des fans

En plus des vêtements, la collection propose également des accessoires pour parfaire le style des fans de KC. Le bob noir, décoré du logo de la Karmine Corp et d’éclaboussures bleues, s’intègre parfaitement au reste de la collection. L’écharpe réversible quant à elle, affiche le logo de la KC et se présente comme un accessoire idéal pour les jours de tournoi ou pour se réchauffer durant l’automne​.

Un nouveau public à séduire pour Celio

Avec cette collaboration, Celio prouve son engagement à diversifier son offre et à toucher un public plus jeune et connecté, à savoir celui de l’eSport. Depuis plusieurs années, Celio multiplie les partenariats dans des univers variés pour rester en phase avec les tendances actuelles. Depuis mai 2024, la marque de prêt-à-porter masculin est d’ailleurs le fournisseur officiel des costumes des coachs des différentes équipes de la Karmine Corp. Les collections sont disponibles à la fois en magasin et sur le site celio.com, offrant aux supporters une manière unique d’afficher leur appartenance à l’univers de la KCorp tout en restant à la pointe de la mode.