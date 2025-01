Quand sort la saison 2 de Castlevania: Nocturne sur Netflix ?

Quand pourrons-nous regarder la saison 2 de Castlevania: Nocturne sur Netflix ? Découvrez le calendrier de sortie et l'horaire de diffusion de cet anime tant attendu.

Tl;dr La saison 2 de Castlevania: Nocturne arrive sur Netflix le 16 janvier.

La diffusion de tous les épisodes aura lieu simultanément.

La série sera disponible exclusivement sur Netflix.

Arrivée imminente de Castlevania: Nocturne saison 2 sur Netflix

Après l’arrivée surprise de Alucard, nous sommes convaincus que vous êtes plus qu’impatients de découvrir la saison 2 de Castlevania: Nocturne sur Netflix cette semaine.

Netflix et ses surprises

Mais le géant du streaming est loin d’être aussi prévisible qu’il l’était autrefois. Certains de ses programmes sont divisés en plusieurs parties, et il a même tenté des diffusions plus échelonnées récemment.

Pour éviter toute confusion, nous avons la date de sortie confirmée de la saison 2 de Castlevania: Nocturne ainsi que l’heure prévue de sa diffusion.

Quand sera diffusée la saison 2 de Castlevania: Nocturne ?

La saison 2 de Castlevania: Nocturne est prévue pour le 16 janvier sur Netflix. Nous prévoyons qu’elle sera lancée à minuit Pacifique/3:00 AM Eastern. Ceux qui sont au Royaume-Uni et qui n’aiment pas l’obscurité seront ravis de savoir que c’est à 8:00 AM GMT.

Pour d’autres régions, utilisez le convertisseur de fuseau horaire.

Quand seront diffusés les nouveaux épisodes de Castlevania: Nocturne saison 2 ?

Tous les épisodes de la saison 2 de Castlevania: Nocturne seront diffusés en même temps le 16 janvier.

Où regarder la saison 2 de Castlevania: Nocturne ?

Comme pour sa première saison, la saison 2 de Castlevania: Nocturne sera diffusée exclusivement sur Netflix. Vous aurez donc besoin d’un abonnement pour regarder les nouveaux épisodes.

Combien d’épisodes compte la saison 2 de Castlevania: Nocturne ?

La saison 2 de Castlevania: Nocturne devrait comporter huit épisodes, ce qui est conforme au nombre d’épisodes de la première saison.