Qualcomm supprime son kit de développement PC Windows sur ARM

Les remboursements pour les commandes se feront dans un délai de dix jours ouvrables.

Tl;dr Qualcomm annule son kit de développement PC pour Windows sur ARM.

Qualcomm arrête les ventes et le support du kit pour des problèmes de qualité.

Le kit était conçu pour aider les développeurs à adapter les applications pour Windows sur ARM.

Qualcomm met fin à son kit de développement

En un retournement de situation surprenant, Qualcomm a annoncé l’annulation de son kit de développement pour PC sous Windows sur ARM, également connu sous le nom de Snapdragon X Elite Developer Kit. Selon The Verge, les remboursements sont en cours, les ventes ont été arrêtées et le support pour ce kit a été interrompu.

Une question de qualité

Dans un courrier électronique adressé à ses clients, Qualcomm a attribué cette décision à des problèmes de contrôle de qualité. L’entreprise a déclaré que le mini PC « n’a pas répondre à nos normes habituelles d’excellence », ce qui a conduit à la décision de suspendre ce produit et son support, pour une durée indéterminée. Il est important de noter que certains kits avaient déjà été expédiés aux consommateurs. La question se pose de savoir si ces derniers seront également remboursés.

Retards et spéculations

Initialement, ce kit était censé être lancé en juin, en parallèle avec les puces qui alimentaient les premiers PC Copilot Plus. Pourtant, Qualcomm n’a pas donné de raison expliquant pourquoi il a fallu des mois pour prendre la décision d’annuler le produit. De plus, le développeur Jeff Geerling a reçu le kit et l’a examiné, soulignant le manque de support Linux et les restrictions de revente. Il a également découvert que l’unité manquait d’un port HDMI, malgré la présence de toutes les puces nécessaires pour une conversion interne de DisplayPort à HDMI.

Impact sur le développement d’applications

Quelle que soit la raison de cette annulation, ce kit devait jouer un rôle crucial pour aider les développeurs à adapter leurs applications pour Windows sur ARM. En effet, Microsoft et Qualcomm incitaient les développeurs à préparer leurs applications pour les ordinateurs portables Snapdragon X Elite. Cette annulation pourrait donc avoir un impact significatif sur le développement d’applications pour cette plateforme.