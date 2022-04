PSG : une vidéo NFT du Ballon d’Or de Messi

Le Paris Saint-Germain va organiser une enchère pour une vidéo NFT de Lionel Messi avec son septième Ballon d'Or.

Par le bais d’images et d’animations exclusives, le NFT Ballon d’Or #7 permettra de retracer l’arrivée de l’attaquant argentin Lionel Messi à Paris, ses premiers pas en Rouge et Bleu, son premier but au Parc des Princes jusqu’à son septième titre de Ballon d’Or, le premier remporté par un joueur actif du PSG.

Paris Saint-Germain announced today an auction for an exclusive video NFT and real-life experience celebrating Leo Messi’s seventh #BallonDor and the first one ever won by an active 🔴🔵 player. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 22, 2022

“Le NFT Ballon d’Or #7 est le fruit d’une collaboration unique et exclusive avec le Ballon d’Or du magazine France Football. Ensemble, nous sommes allés plus loin et avons créé une pièce complète qui combine une création numérique dynamique et personnalisée avec une expérience exclusive dans la vie réelle. C’est une façon de mettre en valeur le Ballon d’Or d’une manière originale. Cette vidéo personnalisée NFT est l’une des pièces les plus attrayantes jamais créées pour le monde du sport“, a déclaré Fabien Allègre, Chief Brand Officer du Paris Saint-Germain.

Une enchère pour acquérir la vidéo NFT du Ballon d’Or de Messi

À partir du mardi 3 mai prochain, les fans du monde entier pourront enchérir pour une vidéo NFT du Ballon d’Or de Messi qui comprendra un séjour d’une nuit à Paris et une expérience immersive avec les joueurs du Paris Saint-Germain. L’inscription à l’enchère sera ouverte dès le 26 avril 2022 sur http://psgballondor7.com.

En première mondiale, tous les fans qui s’inscrivent sur la plateforme – qu’ils enchérissent ou non – auront la possibilité de laisser un message à leur idole qui sera intégré dans le NFT final, afin de donner à chacun l’opportunité de faire partie de cette œuvre d’art numérique.