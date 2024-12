Project Century : le nouveau projet brutal de Ryu Ga Gotoku Studio

Ryu Ga Gotoku Studio dévoile Project Century, un jeu d’action ambitieux situé dans un Japon de 1915 où fluidité du combat et brutalité prennent une nouvelle dimension.

Tl;dr Project Century plonge les joueurs dans le Japon de la Première Guerre mondiale, offrant un cadre historique unique et intense.

Le gameplay se distingue par des combats fluides, un système de contre inspiré des jeux Batman Arkham et une violence plus réaliste.

Project Century marque un tournant pour Ryu Ga Gotoku Studio, qui semble s’éloigner de l’univers traditionnel de Yakuza pour explorer de nouvelles directions.

Un cadre historique fascinant

Project Century se distingue dès le début par son cadre unique. Situé en 1915, le jeu plonge les joueurs dans un Japon qui est à la croisée des chemins entre la tradition et la modernité. Cette période de l’histoire, marquée par des bouleversements sociaux et politiques, offre un terrain de jeu riche pour explorer des thèmes profonds. L’ère Meiji, avec son influence occidentale croissante et ses tensions internes, servira de toile de fond à cette aventure. Le choix de cette époque permet également d’échapper à la familiarité des précédents titres de la série Yakuza (ou Like a Dragon), tout en maintenant une atmosphère chargée d’histoire.

Un gameplay d’action repensé

Bien que les détails précis sur le gameplay restent rares, la bande-annonce de Project Century a déjà donné un aperçu d’un système de combat plus fluide et dynamique que celui des jeux précédents du studio japonais. Les animations semblent plus naturelles, avec une attention particulière portée aux mouvements des personnages. Ce changement pourrait signifier une approche plus réaliste et tactique du combat. Le système de contre-attaque, qui rappelle celui des jeux Batman Arkham, pourrait aussi offrir une expérience de combat plus stratégique. Cette évolution montre que Ryu Ga Gotoku Studio cherche à se renouveler tout en conservant des éléments d’action solides.

Une violence plus brute et réaliste

Une autre différence frappante dans le trailer de Project Century est la violence plus réaliste et graphique du jeu. La scène où le protagoniste transperce un ennemi avec un couteau, suivie d’une projection de sang, marque un contraste évident avec les scènes de combat souvent stylisées des précédents titres de la série. Ce réalisme accru pourrait signifier que le jeu adopte un ton plus mature et sombre, à l’image de Judgment, mais avec un degré de brutalité bien plus élevé. Si cette approche se confirme, elle pourrait attirer les joueurs à la recherche d’une expérience plus intense et immersive.

La question du nom et de l’identité de Project Century

Le dernier mystère entourant Project Century concerne son lien avec les autres franchises du studio. Bien qu’il partage de nombreux éléments visuels et de gameplay avec Yakuza et Judgment, il semble s’en éloigner sur plusieurs points, notamment en raison de son ambiance plus sombre et de son aspect brutal. De plus, le nom du jeu suggère une nouvelle identité, sans lien direct avec l’univers de Yakuza. Ryu Ga Gotoku Studio semble vouloir s’émanciper de l’étiquette qui colle à ses précédentes créations. Ce choix pourrait être un moyen d’explorer de nouvelles directions créatives, tout en maintenant un lien avec l’héritage du studio.