« Prison Break » explose sur Netflix 7 ans après son retour controversé avec une hausse de 111%

Prison Break explose les charts Netflix avec une hausse de 111%, 7 ans après un retour controversé.

Un vent de renouveau pour Prison Break

Sept ans après sa saison controversée, le célèbre drame de Fox, Prison Break, connaît un regain de popularité inattendu sur la plateforme de streaming Netflix. La série, qui a fait ses débuts en 2005, a vu sa popularité doubler, mettant en lumière l’histoire de Michael Schofield, joué par Wentworth Miller, qui s’est délibérément fait emprisonner pour aider son frère, Lincoln Burrows, interprété par Dominic Purcell, à s’échapper de la prison avant son exécution pour un crime qu’il n’a pas commis.

Un succès retentissant sur Netflix

Selon Deadline, Prison Break a conquis la première place du classement de streaming de Nielsen, grâce à son arrivée sur Netflix. Sa diffusion réussie a vu la série bondir de 111% par rapport à la semaine précédente, sept ans après sa dernière diffusion. Les chiffres sont impressionnants, avec 1.6 milliard de minutes visionnées sur 90 épisodes, surpassant ainsi The Umbrella Academy, Bluey, Grey’s Anatomy et House of the Dragon.

Un retour possible pour une sixième saison ?

Le renouveau de Prison Break pourrait susciter un intérêt pour une sixième saison. Fox avait initialement donné le feu vert à cette idée en janvier 2016, mais celle-ci n’a jamais vu le jour. Toutefois, le succès actuel sur Netflix pourrait changer la donne, malgré les déclarations de Miller en 2020 selon lesquelles il n’a pas l’intention de revenir dans la franchise.

Un reboot sur Hulu

Indépendamment d’une éventuelle sixième saison, les fans de Prison Break pourraient se réjouir d’un reboot actuellement en développement sur Hulu. Le co-créateur de The Outlaws, Elgin James, est annoncé comme scénariste et showrunner. L’avenir de ce reboot reste incertain, mais il est probable que Hulu souhaite développer davantage de contenu pour rivaliser avec Netflix et les autres concurrents du streaming.