Reboot de « Prison Break » : Le producteur exécutif annonce un scénario « extrêmement bien fait »

Le reboot très attendu de "Prison Break" avance.

L’écriture du scénario est en cours, selon le producteur exécutif.

Le reboot explorera de nouveaux aspects de l’histoire.

Il est peu probable que l’acteur principal de l’original, Wentworth Miller, revienne.

Une renaissance anticipée pour Prison Break

Le reboot très attendu de la série populaire de la Fox, Prison Break, progresse à grands pas. L’émission, qui a fait ses débuts en 2005, mettait en scène Michael Scofield, ingénieur en structure de génie, qui avait échafaudé un plan pour aider son frère emprisonné à s’évader. Après quatre saisons réussies, la série a été annulée en 2009. Cependant, grâce à sa popularité et à sa base de fans solide, elle a été renouvelée pour une cinquième saison en 2017 et, plus récemment, un reboot a été annoncé.

Des nouvelles du front

Le producteur exécutif Marty Adelstein a récemment donné des nouvelles du projet à Deadline. Bien qu’il n’ait pas révélé de détails sur l’histoire ou la date de début du tournage, Adelstein a confirmé que le premier script était « vraiment, vraiment bien fait« . Il a également ajouté que l’écriture du script pour le reboot était toujours en cours.

À quoi s’attendre du reboot de Prison Break

Les premières nouvelles concernant le reboot de Prison Break ont fait surface en novembre 2023. Il a été révélé que le co-créateur de Mayans M.C., Elgin James, était en train de travailler sur une nouvelle série pour Hulu, dans l’univers de l’original. Il a également été confirmé que le créateur original, Paul Scheuring, serait également producteur exécutif aux côtés de James et d’autres, dont Adelstein, Dawn Olmstead et Neal Moritz.

Le reboot ne sera pas une suite ou une saison 6, mais plutôt une réinitialisation douce de la série. De plus, il est peu probable que l’acteur principal de la série originale, Wentworth Miller, revienne pour le reboot. Miller a précédemment déclaré qu’il ne ferait plus jamais de revival de Prison Break et qu’il ne jouerait plus jamais de personnages hétérosexuels.