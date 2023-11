Prison Break : une nouvelle série est en préparation chez Hulu

Un chapitre inédit dans l'univers de la série télévisée Prison Break sans Wentworth Miller et Dominic Purcell au casting.

La nouvelle série télévisée Prison Break de Hulu est écrite par le showrunner Elgin James (Little Birds, Low Riders, The Outlaws, Mayans M.C.). Pour l’instant, les premières informations demeurent confidentielles, mais les personnages qui étaient au centre de la série originale et de ses suites sur la FOX, à savoir Michael Scofield (Wentworth Miller) et Lincoln Burrows (Dominic Purcell), ne seront pas de retour.

Le retour de Prison Break sur le petit écran est le fruit d’un accord entre Elgin James et 20th Television, une filiale de Disney Television Studios, qui a produit la série originale et qui est le studio de la nouvelle série. Elgin James est producteur exécutif aux côtés du créateur et producteur exécutif de Prison Break, Paul Scheuring, et des producteurs exécutifs de la série originale, Dawn Olmstead, Marty Adelstein et Neal Moritz.

La série originale Prison Break, qui a débuté en 2005, suivait Michael Scofield, un jeune homme déterminé à prouver l’innocence de son frère Lincoln Burrows et à le sauver du couloir de la mort en mettant au point un plan élaboré pour s’évader de prison.

La série a été diffusée sur la FOX pendant quatre saisons, suivies d’un film télévisé intitulé The Final Break, qui a été diffusé une douzaine de jours après le final de la quatrième saison, en 2009, pour clore l’histoire. Une série limitée en 2015, Prison Break, avec Wentworth Miller et Dominic Purcell, également diffusée sur la Fox, a servi de cinquième saison.